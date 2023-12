Romanelli ressalta IMPORTÂNCIA da agricultura do PR

Na Faep (Federação da Agricultura do Paraná)

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) ressaltou a importância da agricultura para o desenvolvimento do Paraná. “A maior parte das cidades paranaenses vive da atividade agropecuária. O setor representa cerca de 40% da economia do Estado e é formado por gente que acorda cedo e trabalha muito para colocar comida na nossa mesa”, disse em recente encontro, organizado pela Faep (Federação da Agricultura do Paraná) e que reuniu quatro mil líderes rurais no Expotrade em Pinhais.

Romanelli destacou a liderança do presidente da Faep, Ágide Meneguette, e a capacidade de dialogar com o Poder Público em defesa dos legítimos interesses da agricultura do Paraná. “Sempre franco e objetivo, tem postura, autonomia e atitude, e sabe o que é importante para os agricultores e para o agronegócio do Estado e do Brasil. Sabe agradecer e sabe cobrar”, disse.

No encontro que reuniu as lideranças dos sindicatos rurais do Paraná, Romanelli destacou ainda a grande presença das mulheres que na Faep, estão organizadas em 78 grupos nos sindicatos rurais em diversas regiões do Paraná, mobilizando mais de duas mil mulheres e incentivando seu protagonismo no campo.

O deputado também alertou sobre a questão logística do Estado, citando preocupações quanto ao valor dos novos pedágios e sobre a possível concessão do Canal da Galheta, que dá acesso ao Porto de Paranaguá. “Isso pode significar mais custos ao produtor”, considerou.

A respeito das rodovias, Romanelli disse que a modelagem da nova concessão não é sustentável e que houve pouca concorrência no leilão dos dois primeiros lotes. “Hoje, temos um grande problema logístico. A concessão deveria ter sido feita antes do encerramento dos antigos contratos. Agora, com a baixa concorrência, será necessário fazer uma revisão da modelagem para os demais lotes”, avaliou.