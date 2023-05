Romanelli viabiliza verbas para cidades

Jundiaí do Sul, São Jerônimo da Serra e Wenceslau Braz

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) agradeceu nesta quinta-feira, 11, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário Eduardo Pimentel (Cidades) pela liberação de R$ 2,2 milhões que vão atender Jundiaí do Sul, São Jerônimo da Serra e Wenceslau Braz para compra de equipamentos e revitalização de duas praças. “São três cidades que represento na Assembleia Legislativa e que são muito bem governadas pelos prefeitos Eclair (Jundaí do Sul), Venícius Rosa (São Jerônimo da Serra) e Taidinho (Wenceslau Braz). Agradeço ao governador Ratinho Juniior e o secretário Eduardo Pimentel que atenderam as demandas desses três importantes municípios”, disse.

Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, que apresentou projeto para comprar uma motoniveladora, terá R$ 1.480.000,00, sendo R$ 1 milhão do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades e R$ 480 mil em contrapartida da prefeitura.

O edital autoriza o início do processo licitatório. “É um equipamento para a prefeitura fazer principalmente as adequações nas estradas rurais do município”, disse o prefeito Eclair Rauen (na foto, com o parlamentar).

São Jerônimo da Serra, na região Norte, que recebeu R$ 239.200,00 para a aquisição de um semirreboque de três eixos para o transporte de escavadeiras e outras máquinas. “Com esse equipamento, vamos agilizar os trabalhos de manutenção de estradas vicinais e, com isso, facilitar o transporte da produção do campo e dar mais qualidade de vida à população”, disse o prefeito Venícius Rosa (PTB)

O edital de homologação libera recursos do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades para compra imediata. Do total autorizado, R$ 200 mil são do Tesouro do Estado, e R$ 39.200,00 correspondem à contrapartida municipal.

O prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho (PSD), confirmou que a prefeitura vai receber R$ 1 milhão para obras de revitalização da Praça da Igreja Matriz e da Praça do Fórum. ” Agradeço ao deputado Luiz Claudio Romanelli pelo apoio na busca deste recurso. Também deixo meu obrigado ao secretário de Cidades, Eduardo Pimentel e ao governador Ratinho Júnior”, disse o prefeito.