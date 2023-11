Sabáudia e Floresta recebem recursos

Para a pavimentação de ruas das cidades

Sabáudia e Floresta assinaram convênios com o Governo do Estado para pavimentar ruas e investir na infraestrutura das cidades. O evento, no Palácio Iguaçu, teve a participação do governador Ratinho Júnior, dos prefeitos Moisés Soares Ribeiro (Sabáudia) e Dê (Floresta), da deputada estadual Maria Victoria, do secretário das Cidades, Eduardo Pimentel entre outras lideranças.

Os investimentos fazem parte do programa “Asfalto Novo, Vida Nova” parceria do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Prefeituras do Paraná.

“Temos o maior programa de pavimentação urbana do Brasil em cidades de pequeno e médio porte. Estamos asfaltando 100% de 160 cidades de uma vez, levando asfalto, levando calçada, galeria pluvial e também iluminação de LED para 100% dessas cidades”, disse o governador.

Na primeira fase estão sendo investidos R$ 500 milhões para pavimentar 100% das ruas de 160 municípios do Paraná com até 7 mil habitantes. O programa prevê instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, iluminação em LED, sinalização e arborização.

“É um projeto inovador. Uma união de esforços para melhorar a infraestrutura urbana dos municípios. A Assembleia Legislativa repassou ao Governo do Estado R$ 200 milhões de recursos que foram economizados por todos os deputados e deputadas”, pontua a deputada Maria Victoria.

SABÁUDIA – O maior repasse foi destinado a Sabáudia, no Norte do Paraná. São R$ 6,3 milhões, sendo R$ 5 milhões para pavimentação e R$ 1,3 milhão para instalação da iluminação em LED. Como contrapartida, o município de 6,8 mil moradores vai investir R$ 1,8 milhão em asfaltamento e iluminação.

O prefeito Moisés Soares Ribeiro (PP) explica que, com o recurso, vai asfaltar o parque industrial da cidade. “Hoje temos várias empresas importantes em Sabáudia e o acesso a elas não têm infraestrutura. Com esse recurso, vamos fazer o asfalto do parque industrial, ou seja, teremos mais desenvolvimento”, declarou Ribeiro.

FLORESTA – O município de Floresta, no Noroeste, recebeu R$ 1,1 milhão, com R$ 782 mil para iluminação e R$ 353 mil para asfaltamento. Como contrapartida, a prefeitura vai entrar com mais R$ 84 mil para a pavimentação.

O prefeito Dê (PSD) agradeceu os investimentos e a parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa. “É um momento muito importante para todos os moradores de Floresta”.