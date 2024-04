Norte Pioneiro: Salas DO Empreendedor lançam CAMPANHA

Até 31 de maio microempreendedores individuais podem buscar atendimento para regularização da inadimplência e entrega da declaração anual

As 27 Salas do Empreendedor do norte pioneiro do Paraná iniciaram a campanha Regulariza MEI. Até 31 de maio, os microempreendedores individuais da região podem buscar atendimento para regularizar pendências no CNPJ, entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e acessar orientações, capacitações e consultorias com foco no crescimento dos negócios. No norte pioneiro, hoje são 22.005 MEI ativos.

Na lista de serviços oferecidos no período estão o apoio para a atualização cadastral; consulta de inadimplência e parcelamento de dívidas; acesso a orientações, capacitações, consultorias nas áreas de planejamento, finanças, marketing digital e vendas, e materiais gratuitos; realização da declaração anual; orientações para participar de licitações da prefeitura; acesso a crédito via Fomento Paraná.

A regularização é importante para que o CNPJ do MEI não seja incluído na dívida ativa do município. Quando isso ocorre, a opção de parcelamento fica reduzida. Com débitos pendentes, o empreendedor também perde o acesso aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença e salário-maternidade.

A campanha Regulariza MEI também é direcionada para aquelas pessoas que estão com o CNPJ aberto, mas deixaram de exercer a atividade e de pagar os boletos mensais. Nestes casos, é necessário dar baixa no cadastro e regularizar os pagamentos, que também podem ser parcelados com o apoio oferecido na Sala do Empreendedor.

Quem está com os pagamentos em dia pode procurar a Sala para realizar a entrega da DASN, cujo prazo é 31 de maio. Basta buscar o atendimento com o número do CNPJ e informar o valor do faturamento do ano passado e se teve ou não funcionário no período. A entrega da declaração anual é simples e leva apenas alguns minutos.

A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, destaca que o objetivo da campanha Regulariza MEI, realizada há seis anos nas Salas do Empreendedor do norte pioneiro, é atrair os microempreendedores individuais para receberem atendimento e acessarem o portfólio completo de soluções do Sebrae/PR, com foco na melhoria da gestão dos pequenos negócios da região.

“Lembrando que, entre os dias 20 e 25 de maio, será realizada a Semana do MEI, com uma programação de conteúdos nacional e on-line. No período, teremos um dia de consultoria presencial nas Salas do Empreendedor”, antecipa a consultora.

Para ter acesso ao atendimento gratuito, basta se apresentar na Sala do Empreendedor do próprio município ou da cidade mais próxima. As 27 Salas do Empreendedor da região funcionam por meio de parceria entre Sebrae/PR, prefeituras municipais e Fomento Paraná. Pelo site https://salas-apps.pr.sebrae. com.br é possível consultar o telefone e endereço de cada uma.