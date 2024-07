Sanepar ampliará A produção de ÁGUA NO NORTE PIONEIRO

Obras beneficiam Rancho Alegre, Santa Mariana, Ribeirão do Pinhal, São Sebastião da Amoreira, Curiúva e Assaí

A Sanepar está ampliando a capacidade de produção de água tratada em seis municípios do Norte Pioneiro, com novos poços e aumento de vazão em unidades já existentes. Em Rancho Alegre, o poço de menor vazão do sistema, que hoje opera com menos de 2 litros de água por segundo, terá sua vazão aumentada. Atualmente o poço representa menos de 10% da vazão do sistema.

“A expectativa é de que o poço triplique sua capacidade, passando a representar cerca de 30% da vazão total. Isso ajudará a garantir o abastecimento com tranquilidade, inclusive em períodos de estiagem e calor intenso”, destaca o gerente da Sanepar na região, Thiago Henrique Bueno.

Em Santa Mariana, a Sanepar investe R$ 900 mil no aumento da produção de água para o distrito de Panema. Em Ribeirão do Pinhal, há uma obra prevista para perfuração de mais um poço no sistema, além da operacionalização de novos poços em São Sebastião da Amoreira e em Curiúva.

Da mesma forma, a Companhia segue investindo e trabalhando para expandir os sistemas de abastecimento de água na região. Recentemente, a Sanepar também ampliou o abastecimento no município de Assaí, colocando em operação um novo poço no sistema. Perfurado no Aquífero Guarani, o poço representa um aumento de 20% na capacidade de produção de água do sistema.

TESTE OPERACIONAIS – Os testes para aumentar a vazão do poço em Rancho Alegre iniciam nesta segunda-feira (8) e devem ser concluídos na sexta-feira (12). Durante esse período, a distribuição de água pode ficar comprometida na cidade. Para evitar que ocorra desabastecimento, a Companhia pode utilizar caminhões-pipa para complementar a demanda da população. Os serviços sempre serão iniciados às 9 horas e finalizados até as 17 horas.

É importante reforçar que, em situações como esta, a Sanepar orienta que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios.

