Sanepar anuncia investimento de R$ 402,7 milhões

Valor é 14,2% maior do que do mesmo período de 2022

A Sanepar investiu no primeiro trimestre do ano R$ 402,7 milhões, superando em 14,2% os R$ 352,5 milhões do mesmo período de 2022. A área de esgotamento sanitário recebeu a maior parcela dos recursos (57% do total) com R$ 227,8 milhões. Esse valor também ficou 27,6% maior do que os R$ 178,5 milhões investidos em esgoto nos três primeiros meses do ano passado.

Os resultados foram apresentados nesta sexta-feira (12) pelo diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio; pela diretora de Investimentos, Leura Lúcia Conte de Oliveira; e pelo diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Gonchorosky, em videoconferência dirigida a acionistas e aberta ao público.

Essa política de investimentos consolida o objetivo da Companhia de cumprir o marco legal de saneamento, que estabelece índice de atendimento de 90% de esgotamento sanitário até 2033. Com os investimentos, a Sanepar quer ser a primeira empresa de saneamento do País a atingir a meta. Na área de abastecimento, a empresa já universalizou os serviços com 100% da população urbana com acesso a água potável.

“Buscamos eficiência. A Companhia é robusta, com resultados positivos e significativos. Estamos fazendo os investimentos necessários, remunerando os acionistas, visando uma equação de sustentabilidade”, disse Abel Demetrio.

Após a apresentação, os diretores responderam perguntas dos participantes, algumas referentes à Parceria Público-Privada (PPP) que está em processo licitatório de contratação de empresa para investir em esgotamento sanitário de 16 cidades na região Centro-Litoral do Paraná. A Sanepar fez dois roadshows sobre a PPP no início deste mês: em Curitiba e em São Paulo, na B3.

A diretora de Investimentos disse que a expectativa da Companhia é que a PPP seja um sucesso. “No processo de consulta pública, recebemos quase 500 propostas e questionamentos, que foram considerados no edital, e acreditamos que a PPP vai dar a velocidade necessária para alcançarmos a meta do marco legal do saneamento”, disse Leura de Oliveira.