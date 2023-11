Sanepar destaque por TRANSPARÊNCIA

Considerada destaque na categoria de receita líquida até R$ 20 bilhões

A Sanepar foi duplamente premiada na quinta-feira (9), em São Paulo, por suas demonstrações financeiras e contábeis relativas ao ano de 2022. A Companhia recebeu o Troféu Transparência e foi considerada destaque na categoria de receita líquida entre R$ 5 bilhões e R$ 20 bilhões.

É a décima vez, sendo o sexto ano consecutivo, que a Companhia é premiada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Receberam o prêmio o diretor-presidente Claudio Stabile; o diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio; e o gerente contábil, Ozires Kloster.

Claudio Stabile disse que o reconhecimento vem em um ano muito especial para a Companhia, que está completando 60 anos e também foi premiada pelo terceiro ano consecutivo como a empresa mais inovadora em infraestrutura, como a melhor companhia de saneamento do Brasil e, também, teve ratificada pelo terceiro ano consecutivo a classificação triple A (AAA) pelas agências de Classificação de Risco Moody’s e Fitch.

“Para nós este prêmio tem um valor especial por sermos uma companhia pública, de capital aberto, com mais de 500 mil acionistas, e que enfrenta muito mais dificuldades por ser pública”.

O gerente contábil Ozires Kloster também recebeu o prêmio por ser o profissional responsável pelas informações . No ranking da Anefac, Kloster está na segunda posição por ser contemplado pela sétima vez.

Conhecido como o Oscar da Contabilidade, o troféu é concedido a 10 empresas em cada categoria: com receita líquida abaixo de R$ 5 bilhões; de R$ 5 bi a R$ 20 bi; e acima de R$ 20 bilhões.

É feita uma avaliação minuciosa de 54 itens das demonstrações financeiras. Os critérios analisados são comunicação clara e aberta; divulgação de informações financeiras; ética e compliance; tomada de decisão transparente; experiência do cliente; divulgação de conflito de interesse; responsabilidade social e ambiental; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); governança corporativa; e relações com o mercado.

O processo envolve comitê técnico e comissão julgadora, com mais de 50 profissionais e líderes executivos. Participam nove academias: Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto Mackenzie de São Paulo e Insper.