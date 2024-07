SANEPAR é a MAIOR empresa pública de saneamento do Brasil

Com a privatização da Sabesp, concluída na terça-feira (23), a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, agora é a maior empresa pública do setor no Brasil. Ela atende 344 municípios no Paraná e um em Santa Catarina. Os números são referência nacional: 100% de abastecimento de água e 80,2% de esgoto coletado, sendo 100% dele tratado. No Brasil, apenas 56% do esgoto é coletado e o índice de tratamento é de 52,2%.

A Sanepar atende atualmente a cidade com melhor saneamento do País, Maringá, segundo o ranking mais recente do Instituto Trata Brasil. Além disso, o Paraná tem outras quatro cidades entre as mais bem ranqueadas do País, todas atendidas pela Sanepar: Cascavel em 9º, Ponta Grossa em 10º, Foz do Iguaçu em 13º e Londrina em 14º. São José dos Pinhais em 21º e Curitiba em 22º também estão na lista das 30 cidades brasileiras com melhores indicadores na área.

O objetivo atual da Sanepar é antecipar a universalização do atendimento com rede de esgoto, prevista no Marco do Saneamento para 2033. Para isso a Companhia, que também opera na Bolsa de Valores, aprovou o maior programa de investimentos de sua história e vai aplicar R$ 11,2 bilhões nos próximos anos em obras que garantam a manutenção de 100% no atendimento com água tratada e a implantação e ampliação dos sistemas de coleta e tratamento do esgoto para alcançar índice de 90%.

O alcance da marca Sanepar é global. Há alguns meses a empresa venceu o Prêmio Campeões do ODS 6, promovido pela Global Water Intelligence e Global Water Leaders, pelas suas ações em prol da universalização do saneamento. A Companhia do Paraná concorreu com outras 37 empresas do setor da América Latina, Ásia e África. A Sanepar também já foi reconhecida pelo Valor Econômico como a melhor empresa de saneamento do país e a mais inovadora no setor de infraestrutura.

Somente com as obras em andamento, fruto de um investimento de R$ 3,1 bilhões, já foram gerados mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Isso ajudou o Paraná a figurar no pódio de um estudo nacional de qualidade de vida, o Índice de Progresso Social. O indicador de água e saneamento foi um dos destaques no ranking, com média de 86,54, enquanto que no Brasil o resultado foi de 77,79. Curitiba foi a capital com o melhor desempenho na área, chegando a uma pontuação de 94,17. A pesquisa mediu a qualidade de vida nos mais de 5 mil municípios brasileiros.

De acordo com o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, com o ritmo de obras e investimentos, o Paraná pode ser o primeiro estado do Brasil a cumprir a meta estabelecida pelo marco do saneamento. “O Paraná já é referência mundial quando se fala em qualidade da água e no tratamento dado aos resíduos coletados. O foco agora é manter essa eficiência e chegar à universalização antes do prazo previsto pela legislação”, afirma.