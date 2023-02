Sanepar investe em saneamento na área rural de Siq. Campos

Confirmado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou investimentos da Sanepar na ampliação da rede de abastecimento de água na área rural de Siqueira Campos. Convênio assinado entre a prefeitura e a estatal paranaense, garante recursos de mais de R$ 600 mil em saneamento básico no bairro da Guabiroba.

“A comunidade local tem um poço artesiano instalado, mas que ainda não está em funcionamento adequado. Com mais esse investimento da Sanepar, moradores zona rural terão água de qualidade, por meio de um poço artesiano”, explicou Romanelli.

O prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) e o vice-prefeito Paulo César Leite dos Santos (PSD) estiveram em Curitiba no anúncio da liberação dos recursos “Com esse investimento, Siqueira Campos fortalece as ações de saneamento básico, com a garantia de água tratada na casa do morador”, disse o prefeito.

“É um pedido antigo para atender uma comunidade que sofre com a falta de água. Em breve, graças ao deputado Romanelli e o governador Ratinho Junior, isso será coisa do passado”, comemorou o vice-prefeito Paulo César Leite dos Santos.