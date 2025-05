Investimentos de MAIS DE R$ 3,5 milhões para SAP

Recursos anunciados no evento de Foz do Iguaçu

Por ocasião do Fórum Paraná Mais Cidade, que aconteceu em Foz do Iguaçu, reunindo a maioria dos prefeitos dos 399 municípios paranaenses, o Prefeito Gil Martins (Republicanos), anunciou que Santo Antônio da Platina será contemplado com um valor superior a R$ 3,5 milhões.

Ao participar de capacitação, treinamento, workshop, visitando praticamente todos os estandes do evento que, na realidade, eram extensões das secretarias e algumas outras que não são secretarias, o Prefeito destacou que “também visitamos o estande do Esporte e posso dizer que a satisfação foi muito grande porque vimos que há bastante recursos para esta pasta e, chegando em Santo Antônio da Platina, vamos falar com o Diretor Municipal de Esportes Renan Camargo, para poder estabelecer todas as normas que serão precisas para absorver estes recursos com a atualização do Conselho”. E completou Gil: “com a Cultura não é diferente, há recursos e os projetos serão preparados”.

O Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) abriu oficialmente o Fórum Paraná Mais Cidade, no último dia 13, contando com a presença de aproximadamente quatro mil pessoas. Na ocasião, foram anunciados investimentos de R$ 6 bilhões aos 399 municípios do Estado, através dos programas estaduais.

Em suas palavras o Governador disse: “Uma alegria receber prefeitos e prefeitas do Paraná, além de autoridades do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas. Muitos dos prefeitos estão iniciando o seu mandato, então a ideia é apresentar um panorama do Estado, o crescimento econômico, a geração de emprego e os programas que o governo tem, de uma forma muito didática, para que acessem esses investimentos”, afirmou Ratinho Jr.

CCI – Conforme compromisso de plano de governo, quando a Secretária Estadual da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte esteve em Santo Antônio da Platina e reafirmou a viabilização de recursos para a construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI), o prefeito Gil ressaltou que “também estivemos no estande desta importante secretaria e há grandes programas, bastante investimento e vamos com certeza trabalhar para que nosso município seja contemplado com este CCI com o apoio da Secretária Leandre, num espaço amplo e moderno para atender todo o tipo de atividade para as pessoas da melhor idade”.

Parcerias – Com relação ao recurso no montante de mais de R$ 3,5 milhões o prefeito ressaltou que isso se deu “através de nossos deputados, secretários parceiros em Curitiba e em Brasília (DF). Então nós confirmamos ali no evento a viabilização deste valor em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab), com o Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD)”.

Maquinários para estradas rurais – Muito entusiasmado, como não poderia ser diferente, Gil Martins afirmou que “vamos adquirir com este valor anunciado, maquinários ainda no primeiro semestre deste ano, sendo 2 Retroescavadeiras no valor de R$ 440.000,00, cada uma, somando-se R$ 880.000,00; 2 Caminhões Basculantes sendo cada um no valor de R$ 796.500,00, totalizando R$ 1.593.000,00; e 1 Motoniveladora ao custo de R$ 1.162.500,00. Com certeza isso vai ajudar muito na conservação da malha viária rural que hoje está bem irregular, inclusive pegamos um barracão de maquinários sucateado, com quase nada de máquina em condições de funcionamento imediato.

Então se trata de um investimento importantíssimo, aliás, acrescento que além do maquinário que nós ganhamos e sem contrapartida nenhuma, é dinheiro do Estado. O Município só irá aplicar dinheiro se excedermos o valor destinado, daí a gente complementa. Realmente é um grande programa para a revitalização das estradas rurais em parceria com a Agricultura”. O investimento total que o prefeito apresenta à comunidade é de R$ 3.635.500,00.

Lâmpadas LED – Ainda de Foz do Iguaçu o prefeito disse que “além de normalizar recursos para as estradas, Santo Antônio da Platina estará na rota de investimentos do Programa Ilumina Paraná que o Governador lançou neste evento e que irá oferecer segurança, estética e economia”.

O programa Ilumina Paraná tem como objetivo substituir toda a iluminação pública do Estado por lâmpadas de LED até 2026. O investimento será de R$ 300 milhões e beneficiará todos os municípios, tanto nas áreas urbanas quanto rurais.

Pavimentação asfáltica – Gil ainda falou sobre o Programa Asfalto Novo, Vida Nova. “Vamos enquadrar a nossa demanda neste programa, nossa realidade, porém, precisamos encaminhar os projetos para conseguir colocar asfalto em todos os bairros e cito, por exemplo, o Monte Real, Colina Verde, Vila Coelho, é claro, depende de projeto, dentro da legalidade, mas temos portas abertas para este tipo de recursos. Tenho bastante relato escrito aqui deste fórum sobre as questões técnicas para passar para o secretariado, seja do Planejamento onde se concentra esta demanda do Programa Asfalto Novo, Vida Nova, como para outras secretarias”.

O investimento do Governo do Estado nestas etapas do programa será de cerca de R$ 700 milhões, contemplando municípios com até 50 mil habitantes. E, Santo Antônio da Platina, conforme dados oficiais de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem 44.369 habitantes.

Habitação – Neste evento em Foz, o Governador Ratinho Junior ainda afirmou que “O Paraná tem o maior programa de casa própria do Brasil, que é o Casa Fácil da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e isso nós fazemos em parceria com os municípios. Aqui vamos ensinar os prefeitos de que maneira eles podem acessar esses investimentos”. Diante dessa realidade, o prefeito Gil disse que o município estará atento a todos os detalhes para que num espaço determinado de tempo, possa ser contemplado. Também estava no fórum o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Deputado Alexandre Curi (PSD).

Visita – Gil informou que dia 21 de fevereiro, próxima sexta-feira, na parte da manhã, o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto – que é Médico formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) –, estará em Santo Antônio da Platina. “O Secretário fará a entrega de veículos e anunciará importantes investimentos na área de Saúde, que deixarei para ele mesmo tornar público. E lembro ainda que assinamos o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para que Santo Antônio possa de fato ser uma Cidade inovadora, inteligente, digital. Tem bastante coisa a ser anunciada para um futuro próximo”, acrescentou o Prefeito que estava acompanhado pela primeira dama Fátima Izak.