São José da Boa Vista ganha asfalto (vídeo)

O Governo do Estado vai investir R$ 46,8 milhões em Sengés, em obras nas áreas de educação e infraestrutura. Os aportes foram anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (6). Os recursos serão usados para pavimentação de trechos urbanos da PR-151, construção de uma escola, construção de um complexo esportivo e compra de veículos. No mesmo dia, ele entregou escrituras a 579 famílias da cidade.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes nos anúncios dos investimentos o deputado Alexandre Curi; secretário Sandro Alex, e demais autoridades da região.

Serão investidos R$ 11,8 milhões na construção de uma nova sede para o Colégio Professor Lauro Sangremann de Oliveira; R$ 31,5 milhões na pavimentação de dois trechos da PR-151, em direção ao distrito de Reianópolis; R$ 1,9 milhão para a compra de caminhões e ônibus para a cidade; e R$ 1,6 milhão para obras de um complexo esportivo.

As obras atendem a demandas antigas da população de Sengés, principalmente dos moradores dos distritos mais afastados do centro da cidade, que serão diretamente impactados pelos investimentos.

“Sengés é uma cidade que vem passando por uma transformação e estes investimentos vêm atender este crescimento. Vamos construir uma sede nova e moderna para a escola do distrito de Ouro Verde, que vai ser um prédio totalmente sustentável, além da pavimentação, que vai melhorar o deslocamento das pessoas no município, trazendo mais serviços e empregos para os moradores da cidade”, afirmou o governador.

“São vários investimentos visando uma região que está crescendo e que, agora, está recebendo a atenção do Estado. São os primeiros quilômetros de uma estrada muito importante que vai até São José da Boa Vista, conectando Sengés com mais agilidade e segurança aos municípios vizinhos”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Vídeo: Youtuber: Cida Vieira

PAVIMENTAÇÃO – O governador também assinou o convênio com o município para a execução da obra de pavimentação de um quilômetro da área urbana da PR-151. A obra vai acontecer entre os km 173 e 174, fruto de um investimento de R$ 3,5 milhões. A previsão é que a pavimentação seja concluída em seis meses

A prefeitura de Sengés também doou o projeto executivo para a pavimentação de um outro trecho de sete quilômetros da PR-151, entre os km 166 e 173. A obra, que será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vai melhorar o acesso ao distrito de Reianópolis. A previsão de investimento para este trecho é de R$ 28 milhões.

A cidade também está contemplada no Lote 2 do pacote de concessões rodoviárias. O contrato prevê que um trecho de 12 quilômetros da PR-239 seja duplicada entre Sengés e a divisa do Paraná com São Paulo, incluindo a duplicação da ponte entre os dois estados. Esta é a primeira vez que a cidade é incluída em um plano de remodelação rodoviária no Estado.

MAIS INVESTIMENTOS – O pacote de investimentos também conta com o repasse de um caminhão-comboio, no valor de R$ 450 mil e de três micro-ônibus, que serão usados para transporte escolar ou de passageiros entre os distritos do município, no valor total de R$ 1,4 milhão.

A cidade ainda vai receber uma transferência voluntária de R$ 1,6 milhão para financiar parte da construção de um complexo poliesportivo e para a iluminação do campo de futebol da estrutura.

O governador Ratinho Junior também anunciou que a cidade vai integrar o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que pavimenta as áreas urbanas dos pequenos municípios do Paraná. As obras de asfaltamento das ruas, no entanto, ainda não têm um valor definido, porque está em fase de elaboração dos projetos.