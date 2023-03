Secretaria comemora avanço na Smart City

Aproveitou a feira para estabelecer novas conexões

A quarta edição da Smart City Expo Curitiba 2023 permitiu troca de experiências e integração entre empresas, comunidades inteligentes, serviços públicos e privados. A Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, criada neste ano, fez novos contatos, apresentou ideias e abriu espaço para discussões.

Diversas atividades foram realizadas em três dias de feira pela Secretaria, com destaque para o compartilhamento de experiências entre os municípios, abrindo espaço no estande Smart Paraná, criado em parceria com órgãos e empresas do Estado, para ecossistemas apresentarem cases de sucesso, insigths e talks.

Os municípios e empresas aproveitaram o espaço para demonstrar e destacar seus potenciais e serviços, encontrando similaridades em cases vizinhos. Também identificaram pontos vulneráveis na abordagem de cidades inteligentes e conheceram programas estaduais, como a rede de parques tecnológicos, iniciativas ambientais e transformação digital.

O espaço também foi palco da assinatura de um termo de cooperação da Celepar com três secretarias (Turismo, Cultura e Esporte) para o desenvolvimento de um aplicativo voltado à promoção do turismo na Região Metropolitana de Curitiba.

No último dia do evento, nesta sexta-feira (24), o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, também deu uma palestra sobre governança metropolitana.

“A governança metropolitana na era do compartilhamento é um tema crucial para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida nas cidades. A colaboração e o compartilhamento de recursos entre as cidades são fundamentais para enfrentar os desafios complexos que a urbanização traz, promovendo igualdade e eficiência da gestão pública”, afirmou.

A governança metropolitana, que é uma espécie de reunião em prol de interesses em comum, também apresenta desafios, como a necessidade de conciliar demandas e prioridades entre as cidades envolvidas. Para superar esses dilemas, é fundamental que as prefeituras envolvidas estejam dispostas a cooperar, desenvolvendo mecanismos que possibilitem diálogo entre as partes interessadas.

SMART CITY – A quarta edição do evento bateu recordes: mais de 15 mil pessoas, representando 26 estados e 450 prefeituras, passaram pela feira, que ainda teve mais de 150 palestrantes. A Smart City Curitiba passou a ser, além do maior evento de cidades inteligentes do País, a segunda maior do mundo entre 40 eventos realizados fora de Barcelona em 14 anos.

O potencial de novos negócios gerados nos três dias do Smart City Expo Curitiba 2023 (SCECWB 2023) foi de R$ 150 milhões. O valor é três vezes maior do que o registrado na edição de 2022.

“Foi um evento sensacional, inspirador, com muitas pessoas envolvidas. Com muita partilha, colaboração, aprendizado e trabalho em conjunto, proporcionamos grandes experiências a prefeitos, autoridades municipais, empresários, estudantes e o terceiro setor”, ressaltou Diego Nogueira, diretor-geral da Secretaria de Inovação.

Para o sócio diretor do iCities, hub de cidades inteligentes responsável pela organização do evento, Caio Castro, a participação e os números evidenciam o sucesso do evento curitibano. “Este ano, tivemos um espaço inédito para receber prefeitos, o City Hall, e, pela primeira vez no Brasil, realizamos o Tomorrow Mobility, maior evento de mobilidade urbana do mundo”, afirmou.