Secretário Mauro Moraes comemora avanço recorde de empregos formais

Marca histórica de 3 milhões de pessoas com carteira assinada

Com um saldo de 77 mil novas vagas no mercado de trabalho desde o início de 2023, o Paraná atinge a marca histórica de 3 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. Com este excelente desempenho, o estado desponta no cenário nacional e “se destaca como uma dos mais importantes pólos de empregabilidade do país”, comemora o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

“O Paraná está em crescimento constante quando o assunto é emprego e renda. Os dados confirmam que o ambiente econômico do Paraná frutificou em um dos melhores desempenhos do País. Somos o quarto estado que mais emprega no Brasil. E na região Sul, nos distanciamos dos outros estados com a redução da nossa taxa de desocupação. Isso quer dizer que o Paraná se torna cada vez mais atrativo para vagas de emprego e hoje podemos dizer que é um dos grandes pólos empregatícios do Brasil”, destacou.

O Paraná é o estado que mais gerou novos empregos na região Sul do País de janeiro a julho deste ano, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo do Estado no acumulado do ano supera os estados de Santa Catarina (63.660) e Rio Grande do Sul (50.401). E no ranking nacional, o Paraná ocupa a quarta posição, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nos sete primeiros meses do ano, o Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de admissões com carteira assinada. Somente no mês de julho, 143.393 pessoas foram admitidas em vagas formais de trabalho no Paraná. Neste período, o saldo de novos postos de trabalho foi de 7,1, enquanto Santa Catarina gerou 2.220 novas vagas e o Rio Grande do Sul teve saldo negativo, com perda de 2.129 postos de trabalho.

No acumulado do ano em 2023, o estoque de empregos formais do Paraná registrou aumento de 2,4%, saltando de 2.929.998 pessoas empregadas com carteira assinada em janeiro para 3.000.791 trabalhadores formais em julho.

“Os números da empregabilidade no Paraná refletem todo esforço da Secretaria do Trabalho em atender a uma meta estabelecida pelo Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que é transformar nosso estado no maior celeiro de empregos do país. E os dados do CAGED apontam que estamos no caminho certo”, pontuou Moraes.

Menor taxa de desemprego – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua) que apontaram que a taxa de desemprego do Paraná está em 4,9%, o menor índice em quase dez anos. O Estado também apresenta a terceira melhor taxa de formalidade do Brasil, com 81,3% de empregados com registro em carteira. A proporção aumentou 0,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano, quando era de 80,4%.