Súmula de Requerimento de Licença De Instalação de Ampliação

A Associação dos Distribuidores de Insumos Agropecuários do Norte Pioneiro (ADINP) torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra (IAT), a Licença de Instalação para ampliação da atividade de depósito de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, a ser implantada no Sítio Capoeiras, s/n – Aterro Sanitário – Cerrado das Cinzas, Município de Arapoti, Estado do Paraná