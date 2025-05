Très Jolie reinaugura ainda mais elegante e MODERNA (assistam)

No centro de Santo Antônio da Platina

Após um período de reformas e novidades, a loja de roupas femininas Très Jolie, que já conta com 5 anos de história, reinaugurou neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina. O padre José Antônio fez a benção.

A empresária Juliana Aparecida de Toledo Murakami, e seu marido, engenheiro florestal Henrique Glovacki, prepararam um ambiente renovado com um novo conceito de moda.

Com 150 metros quadrados, fica na Rua Munhoz da Rocha, 561, ao lado do edifício Palácio do Comércio.

Très Jolie é expressão francesa que significa muito bonita.

O evento contou com a presença do casal de músicos Letícia Guildelli e Robert, com as colaboradoras Vanessa, Jaiane, Lucineia, Fernanda, Evelin e Emily.

Imagens: Luiz Fernando