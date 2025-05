Très Jolie reinaugura nesta SEXTA-FEIRA

No centro de Santo Antônio da Platina

Após um período de reformas e novidades, a loja de roupas femininas Très Jolie reinaugura às 16h30m desta sexta-feira, dia sete, em Santo Antônio da Platina.

A empresária Juliana Aparecida de Toledo Murakami, e seu marido, engenheiro florestal Henrique Glovacki, prepararam um ambiente renovado com um novo conceito de moda.

Com 150 metros quadrados, fica na Rua Munhoz da Rocha, 561, ao lado do edifício Palácio do Comércio.

Très Jolie é expressão francesa que significa muito bonita.



Em outubro de 2023, aconteceu a inauguração loja em Ibaiti, recorde:

https://npdiario.com.br/cidades/tres-jolie-inaugura-segunda-loja-em-ibaiti-assista/