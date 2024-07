Vistoria em pontes e viadutos de rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a inspeção de obras de arte especiais (OAEs) em rodovias estaduais de todas as regiões do Estado. São 920 estruturas como pontes, viadutos e trincheiras, passarelas, passa-gado e passagens de fauna.

O objetivo é avaliar as condições dessas OAEs e planejar obras de manutenção e conservação conforme a necessidade, garantindo que continuem servindo suas funções na malha rodoviária pelos próximos anos, com segurança ao usuário. Também serão verificadas melhorias realizadas anteriormente, como reparos e recuperação.

“Essa á a segunda grande inspeção de obras de arte especiais das rodovias do DER que estamos realizando, iniciativa que deu origem a obras em quase 200 pontes e viadutos em anos recentes”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “E agora vamos expandir ainda mais o escopo para inspecionar outras estruturas e dispositivos e criar cadastros inéditos”, diz Furiatti, em referência ao demais objetos da licitação, a inspeção e cadastro de obras de arte correntes, estruturas de contenção de taludes e dispositivos de drenagem superficial.

O resultado desta inspeção será aproveitado na elaboração de projetos básicos de manutenção e conservação, base para a licitação de obras futuras que vão garantir melhor estabilidade e segurança das rodovias estaduais, inclusive contra efeitos climáticos extremos.

DISPOSITIVOS – Obras de arte correntes (OAC) são os bueiros tubulares de concreto ou metal construídos sob as pistas, permitindo a passagem de água de rios e similares, sendo inspecionados o corpo do bueiro, e também a entrada e a saída, chamados de boca do bueiro. A expectativa é de inspecionar e expandir o cadastro de 81 para 5.281 OACs.

As estruturas de contenção de taludes incluem muros de gravidade, muros de pedra, muros de solo-cimento ensacado, entre outros, terra armada, solo grampeado e cortina atirantada, executados para garantir a estabilidade de aterros e de cortes das plataformas das rodovias. Essa inspeção vai focar em estruturas independentes de OAEs e OACs, muitas vezes executadas em pontos que passaram por escorregamento de materiais ou outros danos. Neste caso o cadastro é inédito, com expectativa de registrar pelo menos 500 estruturas de contenção.

Por último, os dispositivos de drenagem superficial são as sarjetas, valetas, meios-fios, descidas d’água, dissipadores de energia, caixas coletoras, poços de visita e bocas de lobo, todos destinados à coleta e direcionamento da água da chuva, necessários para evitar seu acúmulo sobre a pista ou espaços laterais. O cadastro também é inédito, sendo realizado em 10.247 quilômetros de rodovias estaduais.

Atualmente as obras de manutenção e conservação de OAC, estruturas de contenção e dispositivos de drenagem são realizadas de forma pontual, conforme verificação visual realizada por técnicos das superintendências regionais do DER/PR que percorrem a malha em busca de patologias ou irregularidades, principalmente quanto a pavimento e sinalização.

A inspeção e cadastro vai permitir programar obras preventivas com antecedência muito maior, garantindo maior sobrevida e prevenindo que danos em bueiros ou na drenagem sejam verificados somente quando estão mais perceptíveis.

O trabalho em campo será realizado por três equipes, compostas por um engenheiro, um técnico para operar drone, um auxiliar de campo e um motorista; uma quarta equipe vai atuar exclusivamente na inspeção de dispositivos de drenagem. As atividades também contarão com apoio de uma equipe técnica específica para esse contrato, atuando na sede do DER/PR em Curitiba.

A inspeção anterior, realizado entre 2021 e 2022, somente nas obras de arte especiais, resultou na contratação de obras de manutenção e recuperação de 195 estruturas em todo o estado, um investimento de R$ 114.225.434,76.

PREGÃO – A licitação está sendo realizada na modalidade pregão eletrônico, em que as participantes disputam oferecendo propostas de preço cada vez menores, até uma ser declarada vencedora. A sessão de disputa acontece no portal de compras do governo federal, o compras.gov no dia 29 de julho.

O orçamento máximo estimado é de R$ 6.893.768,42, com prazo de execução de 450 dias corridos, após ser concluída a licitação, assinado contrato e emitida ordem de serviço.