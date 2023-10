Zezão destaca as tecnologias de SAP durante a Geniuscon

Prefeitura platinense participa da 8ª edição do evento

Começou nesta quarta-feira, dia quatro, a oitava edição da GeniusCon, em Jacarezinho, maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do norte do Paraná.

A prefeitura de Santo Antônio da Platina está ativa no evento com a participação de alunos da rede municipal de ensino e de entidades sociais nas competições tecnológicas e também com estande que destaca as novas tecnologias aplicadas no município.

No estande platinense, é possível conhecer como funcionam as oficinas de robótica, o funcionamento do Playtabe (equipamento utilizado na rede municipal de Educação), os cursos oferecidos no CDTI (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação) e como funciona o “Joias do Agronegócio”, programa de pré incubação de empresas platinenses.

Nele, empreendedores de vários setores, entre eles o ramo do agronegócio, se inscrevem e podem usufruir toda estrutura física qualificada no CDTI e contar com a expertise das parcerias recebendo apoio gerencial e técnico de especialistas.

Também é exibido o Programa Cidade Digital implantado na prefeitura, que oferta o autoatendimento online aos cidadãos, além de dispensar o uso de papel, evitando o deslocamento físico até a prefeitura e evitando filas.

O prefeito José da Silva Coelho Neto participou da abertura do evento e enfatizou a importância no investimento de novas tecnologias nos municípios. “O despertar do interesse em tecnologia, principalmente entre os jovens, causa resultados muitos bons nos setores de educação, emprego e economia. Só temos a usufruir de eventos como a GeniuCon que trazem acima de tudo conhecimento para todas as gerações”, declarou o prefeito.

Pela manhã, o secretário estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital Marcelo Rangel visitou o estande e elogiou as inovações apresentadas pela administração municipal durante a feira.

Estão à frente da organização do estande a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico através do secretário Antônio Marcos de Souza, secretarias de Educação e de Assistência Social e o Departamento Municipal de Ensino Profissionalizante através da diretora Ediane Arantes Siqueira.

Sobre a GeniusCon – A edição 2023 acontece em formato híbrido, realizada presencialmente em Jacarezinho, com transmissão ao vivo no Youtube. Entre as temáticas estão: energia renovável, metaverso, agro 4.0, robótica e produtos diferenciados do Agro.