Alunos e professores da Rede Estadual ganham plataforma para a lição de casa

O estudante terá duas questões por aula – ou seja, 10 ou 12 questões por dia, nos casos de cinco ou seis aulas diárias, respectivamente. As atividades farão parte do processo avaliativo e corresponderão a 30% da nota do trimestre.

O professor poderá propor as atividades conforme o conteúdo que estiver ministrando e de acordo com as aulas do RCO – sistema da Seed/PR que disponibiliza material de referência para as aulas dos professores da rede estadual.

O professor também receberá relatórios, podendo conferir os erros e acertos de cada aluno e turma. Assim, ele pode acompanhar o processo de aprendizagem do estudante e identificar rapidamente quais conteúdos precisam ser retomados.

Na primeira semana letiva, de 6 a 10 de fevereiro, os docentes puderam se familiarizar com a plataforma. Agora, neste primeiro mês, os estudantes a utilizarão em sala de aula. A partir de então, passarão a fazer as atividades em casa, conforme a proposta do Desafio Paraná.

Aqueles que não tiverem Internet em casa poderão fazer os exercícios na escola, utilizando o celular próprio ou um computador da instituição.