APAE e Conselho Tutelar recebem novos veículos

Através da prefeitura de Santo Antônio da Platina

O prefeito José da Silva Coelho Neto e o vice-prefeito Francisco Monteiro entregaram na tarde desta terça-feira, dia cinco, dois veículos novos destinados à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ao Conselho Tutelar de Santo Antônio da Platina.

O veículo destinado a APAE, uma caminhonete modelo Amarok de R$122 mil, foi designado através de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion do Fundo Nacional de Assistência Social para equipagem da rede socioassitencial do município.

Já o Conselho Tutelar recebeu um Fiat Cronos de R$ 88 mil, equipado com cadeirinha para crianças, do Ministério dos Direitos Humanos e também um ar condicionado portátil para uso na sede do conselho.

Novo utilitário para saúde – O prefeito Zezão recebeu em seu gabinete Wagner Messias, assessor do deputado estadual Tercílio Turine, que fez a entrega do documento de liberação de recursos para aquisição de um utilitário tipo Van.

O valor é de R$ 220 mil, destinado à Secretaria de Saúde Municipal.

A assinatura de recebimento do recurso foi feita pelo chefe do executivo acompanhado da secretária Gislaine Galvão.