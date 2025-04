Câmara aprova em regime de urgência construção de creche NO JARDIM ALVES

Com dispensa de pareceres em Jacarezinho

A Câmara Municipal aprovou na sessão dessa segunda-feira, dia sete, em regime de urgência e com dispensa de pareceres, os Projetos de Lei do Executivo nº 38, 39 e 40/2025.

As propostas autorizam a inclusão da Ação 1.398 no PPA, alteração na LDO-2025 e a abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 6.154.165,48 para a construção de uma Creche Tipo 1 no Bairro Jardim Alves.

A obra será financiada com recursos da União, por meio do FNDE, e contrapartida do Município. A medida visa ampliar o atendimento na educação infantil e já segue para as próximas etapas de execução.