Deputados discutem violência nas escolas

Foi nesta quinta-feira em Cambé

O Grupo de Trabalho sobre Política de Combate à Violência nas Escolas da Câmara dos Deputados realizou reunião externa nesta quinta-feira (dia 24), em Cambé, para discutir ações que melhorem a segurança nas instituições de ensino. O evento, uma solicitação da deputada federal Luísa Canziani (PSD) aconteceu no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora e participaram autoridades das áreas de educação, segurança pública e saúde mental, além de membros da comunidade escolar de toda a região.

Durante a reunião, realizados dois painéis com os seguintes temas: “Educação, saúde mental e os desafios no enfrentamento à violência nas escolas” e “Segurança pública e medidas de proteção em ambiente escolar”. “Nosso objetivo foi entender o cenário atual, elaborar um diagnóstico para propormos políticas públicas e leis que auxiliem no combate à violência nas escolas e garantam um ambiente mais seguro a todos”, salientou a deputada Luísa. Após o evento foi elaborada uma “Carta de Cambé” a partir de sugestões dos participantes.

Além dos painéis, promovida uma acolhida aos familiares dos dois jovens, vítimas do atentando registrado na Escola Estadual Helena Kolody, há pouco mais de dois meses.