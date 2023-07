Em Santo Antônio mais conhecimento

Sesi/Senai e prefeitura iniciam curso de Mecânica Industrial

Teve início nesta terça-feira, 04, as aulas do curso de Mecânica Industrial Automotiva através do programa Carreta do Conhecimento do Sesi/Senai em parceria com a prefeitura de Santo Antônio da Platina.

A nova turma formada por 18 alunos se formará na área de mecânica industrial com ênfase em montagem e manutenção de bombas centrífugas, com aulas teóricas e práticas em metrologia, desenho industrial, montagem e desmontagem de rolamentos de torques e bombas centrífugas. O curso tem duração até o dia 08 de agosto em uma carreta equipada ao lado do CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação) e contará com certificado do Senai.

O programa Carreta do Conhecimento oportuniza cursos gratuitos de formação profissional, qualificando mão de obra para ocupar vagas disponíveis nas diversas regiões do Paraná.

O prefeito José da Silva Coelho Neto visitou a carreta na abertura do curso e conversou com os alunos. “Nós sabemos da necessidade de mão de obra técnica no mercado de trabalho e por isso oferecemos os cursos nas áreas que mais tem demanda na Agência do Trabalhador. Cursos como estes dão a oportunidade de formação ás pessoas e consequentemente melhor qualificação para estarem no mercado de trabalho”, comentou o prefeito.

Na abertura do curso estiveram também o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza e o orientador do Senai Algacir de Jesus Lemes. As aulas serão ministradas pelo técnico de ensino Eloir Frenandes.