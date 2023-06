CENSE platinense recebe novo veículo

Padrão SUV da Renault (Duster), potência de 104 cv, identificado como carro oficial e com rastreamento via satélite

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), entregou nesta quarta-feira (31) 30 veículos para as 28 unidades do sistema de atendimento socioeducativo do Paraná, num investimento que soma R$ 2,69 milhões. A cerimônia ocorreu no Palácio do Iguaçu e contou com a participação do vice-governador Darci Piana, prefeitos, secretários estaduais e municipais, deputados e representantes da Defensoria Pública.

Todos os veículos são do padrão SUV, da marca Renault (Duster), tem potência de 104 cv, são identificados como carros oficiais e contam com rastreamento via satélite. Ao todo, foram contemplados 19 Centros de Socioeducação (Censes) e nove Casas de Semiliberdade, distribuídos em 16 municípios em todas as regiões do Estado, e dois veículos ficarão à disposição da Coordenação Estadual de Gestão do Sistema Socioeducativo.

“Trinta veículos zero quilômetro. Essa é uma demonstração de que o governo está preocupado com a melhoria do atendimento aos jovens em conflito com a lei, se colocando à disposição dos servidores da socioeducação”, destacou Piana.

Pela manhã, os servidores da socioeducação também receberam os novos uniformes e acessórios que, segundo o secretário Santin Roveda, é mais uma prova que o Paraná está investindo forte no sistema socioeducativo.

“Estamos valorizando o trabalho realizado pelos profissionais que são apaixonados pelo fazem. Não é à toa que somos reconhecidos como referência nacional, o único Estado a cumprir a estratégia de regionalização em uma nova modalidade, cujo primeiro escritório regional inauguramos agora em Londrina para atender a Regional II. São exemplos de boas práticas de gestão que outros estados já demonstraram interesse em implementar”, afirmou.

Santin ainda adiantou que nesta quinta-feira (1º) serão convocados 40 profissionais da área de saúde para as unidades socioeducativas, se somando aos atuais 1.103 funcionários do sistema. Os novos servidores foram aprovados pelo concurso público de 2021, e preencherão as vagas de enfermeiros, psicólogos, dentistas e técnicos de enfermagem.

A diretora do Cense de São José dos Pinhais, Gláucia Rennó, explica que os novos carros auxiliarão tanto no atendimento direto aos adolescentes e suas famílias, quanto na parte administrativa. “Eles serão colocados em apoio a visitas familiares aos familiares, encaminhamento aos serviços de saúde, psiquiátrico, e outras atividades externas que realizamos com os adolescentes, como oficinas de cultura e atividades de solidariedade”, citou.

ESTRUTURA – A Coordenação de Gestão do Sistema Socioeducativo, vinculado a Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju), tem como atribuição primordial a gestão e a qualificação do atendimento socioeducativo de internação, internação provisória e semiliberdade, de acordo com as normas e recomendações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e dos demais compromissos nacionais e internacionais de direitos humanos.

Estão instaladas em todo o Estado 28 unidades, distribuídas de forma descentralizada em 16 municípios. Desse total, 19 são Centros de Socioeducação, em Campo Mourão, Cascavel (2), Curitiba (2), Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Londrina (2), Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

Além dos Censes, há nove Casas de Semiliberdade, em Cascavel, Curitiba (2), Foz do Iguaçu, Londrina, Paranavaí, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama. Garantem o atendimento nas 28 unidades em funcionamento 1.150 servidores estaduais efetivos na socioeducação, além de colaboradores e voluntários externos, que auxiliam em projetos sociais e atendimentos diversos, de acordo com as ações realizadas em cada unidade.

PRESENÇAS – Participaram do evento os diretores das 28 unidades do sistema socioeducativo; o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel; o defensor público Fernando Redede Rodrigues, coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Paraná; o coronel Adilson Luiz Lucas Prusse, diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública; os deputados Hussein Bakri (líder do Governo); e prefeitos, secretários municipais e vereadores.