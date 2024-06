Colégio do NORTE Pioneiro MERECE Destaque Estadual (assistam os vídeos)

Iniciativa surgiu com Assembleia Itinerante da Efapi 2023

Lucila Machado, diretora do Colégio Estadual Tiradentes (Santo Antônio da Platina) , esteve no Parlamento estadual, em Curitiba, e entregou tampinhas de garrafas Pet em campanha que envolveu centenas de pessoas.

O programa foi efetivado em 2013 pela Lei Estadual 21.697/2023, que criou o Programa Tampinha Paraná. A nova legislação é oriunda do projeto de lei 614/2023, apresentada pelos deputados Alexandre Curi (PSD) e deputada Maria Victoria (PP) e aprovada na Assembleia Legislativa.

A articulação política foi dos deputados Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Curi, ambos do PSD, mesmo partido do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Com a lei sancionada, estamos dando a legalidade a um trabalho social, para que outras entidades representativas possam aderir a esse programa. O que nós objetivamos é arrecadar as tampinhas, preservando o meio ambiente e ao mesmo tempo dando uma atenção a pessoas idosas que estão em instituições e albergues. A campanha tomou tanta proporção que temos hoje a adesão de diversas instituições e empresas para participar e ajudar vários idosos paranaenses”, afirmou o presidente da Casa, Ademar Traiano.

A iniciativa do programa foi do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná, presidido por Rose Traiano. “Fico extremante feliz que o Programa será ampliado e que agora poderá atender todo o estado, ampliando ações e tornando melhor a vida das pessoas e do meio ambiente. E também multiplicando esse olhar carinhoso com os nossos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social”, comentou.

O objetivo da nova lei foi união de esforços de entidades públicas e privadas para promover a cultura de sustentabilidade ambiental e também de proteção às pessoas vulneráveis e representa o atendimento demandas sociais de diferentes matizes.

A professora de Empreendedorismo Social e Protagonismo, Jussimary Pereira Arantes, foi a que orientou os estudantes platinenses, os quais demonstraram comprometimento.

O Programa Tampinha Paraná foi divulgado e promovido pela Assembleia, visando à adesão de Câmaras Municipais, Prefeituras e outros órgãos públicos. Os interessados devem enviar ofício à Presidência da Assembleia Legislativa, órgão responsável pela aprovação da adesão.

A legislação definiu que a Assembleia faz o chamamento público às instituições, que devem providenciar a retirada das tampas coletadas e destiná-las para reciclagem, que ficará a cargo de recicladoras ou de órgãos de tratamento de resíduos plásticos, fiscalizados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.