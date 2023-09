Dentro do Projeto “Escola Bonita”

Através de indicação do deputado estadual Cobra Repórter e do Vereador Vermelho foi realizada nesta quinta-feira, 21, a entrega oficial de 50 mil reais do projeto “Escola Bonita” ao Colégio Dr. Ubaldino do Amaral, de Santo Antônio da Platina.

O recurso será utilizado para obras de adequações sanitárias, pinturas e manutenções necessárias no prédio.