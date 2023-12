Colégio UBALDINO fechou; interditado, Edith transfere alunos

Ninguém será demitido e haverá remanejamento de profissionais

Exclusivo: Os 437 alunos já matriculados do Colégio Estadual Cívico-militar Edith de Souza Prado de Oliveira (fotos) serão transferidos a partir de 20 de fevereiro (início do ano letivo de 2024) para o Colégio Estadual Dr Ubaldino do Amaral(Ensino Fundamental e Médio), que foi extinto pela Secretaria Estadual de Educação(Seed).

O órgão confirmou a notícia ao Npdiario e detalhou o que irá acontecer, através da Assessoria de Imprensa em Curitiba na manhã desta quarta-feira, dia 20,

O estabelecimento de ensino(Edith) completou 70 anos no último dia cinco de março.

As aulas do Edith foram suspensas em outubro, em Santo Antônio da Platina. Após as chuvas, uma área estava apresentando irregularidades estruturais que poderiam colocar em riscos a integridade física dos estudantes. É um dos nove colégios estaduais do município e ficava no centro, na rua Deputado Jose Afonso, 250. No passado, chamava-se Escola de Aplicação.

A diretora do Edith, Eliane Cristina Silvério Batista, chegou a ser recentemente hospitalizada por conta do estresse que sofreu em função do problema, mas agora, já refeita, atendeu a reportagem.

Lacônica, declarou apenas o seguinte: “Estamos acatando a determinação da SEED/NRE de Jacarezinho.

Lamentamos a situação e esperamos que se resolva de maneira a atender ambas as comunidades escolares. Para maiores informações procure assessoria de comunicação da SEED”.

Os detalhes dos reparos foram passados na ocasião pelo engenheiro civil Marco Túlio Batista Prado, do setor de Edificações do Núcleo Regional de Educação. Ele não sabe informar, porém, quando as obras terminarão e nem para qual finalidade será destinado o imóvel.

O prefeito Professor Zezão viabilizou na época da suspensão 16 salas de aula para os alunos frequentarem na Faculdade Santo Antônio da Platina (antiga Fanorpi). A instituição de ensino superior cedeu o prédio porque pertence à prefeitura em regime de comodato. A diretora, Graça Zurlo, declarou que os estudantes inclusive tinham merenda servida na sala de alimentação e convivência.

Só que, por diversos e previsíveis motivos, a solução paliativa acabou não surtindo efeitos para 2024.

Na manhã desta histórica quarta-feira,20, Zezão lamentou o fechamento do estabelecimento de ensino onde estudou desde o pré até o Ensino Médio e também trabalhou como professor. É necessário ressaltar que o chefe do Executivo não é responsável pelas instituições estaduais e sim apenas pelas escolas municipais.

O NRE de Jacarezinho, por meio da chefe Ana Maria Molini, disse que “tendo em vista otimizar a oferta educacional no município, visando proporcionar condições adequadas aos estudantes e à comunidade escolar, a Seed realizará uma reorganização na oferta educacional. Diante da interdição recente do Edith, determinada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em razão de sérios problemas estruturais, os alunos serão realocados para o prédio onde, no presente momento, funciona o Ubaldino”.

Ana Maria destacou ser importante que, “como parte do planejamento estratégico está prevista a construção de uma nova unidade escolar para a cívico-militar, em melhor localidade, assim uma solução mais eficaz vai atender no futuro as necessidades dos alunos em suas proximidades residenciais”.

Considerando ainda a baixa frequência registrada na Escola Ubaldino do Amaral e a impossibilidade de coexistência dos ensinos Cívico Militar e Integral na mesma instituição, as atividades foram encerradas, permanecendo à disposição outras opções de escolas para escolha dos estudantes na mesma cidade.

Assim, o Ubaldino, situado na rua Coronel Capucho, 907 , não existe mais. O diretor e o auxiliar, Edenilson Messias, e Celso Rocha, ainda não se posicionaram publicamente.

O Npdiario acompanha o caso e traz mais notícias a qualquer momento.