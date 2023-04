Agrinho: com parceria abertas as inscrições

A edição 2023 do Concurso Agrinho já está com inscrições abertas. O tradicional concurso desenvolvido pelo Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), com parceria do Estado, acontece ao longo do ano, com a participação de cerca de 800 mil alunos das redes de ensino pública e privada.

Os estudantes vão apresentar trabalhos sobre o tema deste ano, que é “Ações que Transformam o Mundo”, envolvendo assuntos ligados ao ESG (sigla em inglês para designar sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa).

Além dos estudantes, os professores também podem concorrer com propostas pedagógicas baseadas nas suas vivências em sala de aula e atividades disciplinares que tenham impacto na comunidade. Anualmente, cerca de 50 mil docentes, de praticamente todos os municípios do Estado, participam concurso.

Criado em 1996, atualmente o Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema Faep e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio das secretarias de Educação; Agricultura e do Abastecimento; Justiça e Cidadania; e Desenvolvimento Sustentável, além da Copel, Sanepar e BRDE. O regulamento completo e as inscrições para a edição deste ano estão disponíveis AQUI.

Em 14 categorias, os vencedores serão premiados com smartphones, tablets, chromebooks, projetores multimídia e automóveis.

Para o secretário Educação, Roni Miranda, o concurso, além de servir como estímulo para o desenvolvimento educacional, também funciona como vitrine para as iniciativas pedagógicas que, muitas vezes, não chegam ao conhecimento da comunidade. “Na edição passada, 1,8 mil alunos e professores foram premiados e trabalhos célebres mostraram o talento e a criatividade do corpo pedagógico e estudantil do Estado. Para a edição deste ano, com a nova categoria voltada para colégios agrícolas, a expectativa é ainda maior”, afirma.

Para o presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide Meneguette, a notoriedade do concurso está no caráter inovador das propostas apresentadas ano a ano. “Ao longo destes anos colecionamos milhares de histórias, afinal, formamos várias gerações de cidadãos conscientes. O maior entusiasmo é perceber que o programa evoluiu com o tempo e segue inovando. O próprio tema escolhido nesta edição traz essa mensagem, de que precisamos estar sempre na vanguarda”, resume.

O evento de premiação do concurso do Programa Agrinho está marcado para o dia 30 de outubro. Os estudantes vencedores e os respectivos professores serão convidados a participar da cerimônia. Porém, parte dos vencedores será conhecida no dia 29 de setembro. Conforme o cronograma de cada categoria, as informações serão postadas no site do Sistema Faep/Senar-PR.

CATEGORIAS

COLÉGIOS AGRÍCOLAS – Os Colégios Agrícolas ganharam uma categoria para concorrer no Concurso Agrinho 2023: “Relatório de Pesquisa – Rede Pública de Ensino”, com o tema “Agrinho Boas Práticas Agrícolas”. As ações devem ser vinculadas a práticas sustentáveis de produção de olerícolas, melhora de parâmetros agronômicos e recomposição e melhoria de solos. Essa divisão é voltada a estudantes de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio Profissionalizante Técnico Agrícola/Agropecuário da rede pública do Paraná.

ROBÓTICA – Esta categoria visa dar espaço para propostas inovadoras relacionadas à Robótica, com a participação de professores e estudantes dos ensinos Fundamental e Médio matriculados em instituições da rede pública. O concurso tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos aplicados à construção de protótipos com componentes eletrônicos, por meio de materiais alternativos encontrados no dia a dia dos estudantes.

As instituições de ensino estaduais do Paraná interessadas em participar devem orientar os professores responsáveis pelas aulas/iniciativas de Robótica para a elaboração de projetos com os estudantes, no período de 24 de abril a 16 de junho. Na primeira etapa, o colégio indicará um projeto por subcategoria, para a etapa regional, na qual as instituições de ensino deverão submeter os projetos ao Núcleo Regional de Educação (NRE) responsável, via formulário de inscrição, no período de 24 a 28 de julho.

Na etapa estadual caberá ao NRE submeter ao Senar-PR quatro projetos por núcleo, no período. Destes, um de cada subcategoria será selecionado, por núcleo. Ao todo serão 64 projetos premiados.

REDAÇÃO PARANÁ – Nesta edição, as inscrições na categoria Redação Paraná começam em 4 de maio e seguem até 16 de junho de 2023, via plataforma Redação Paraná, da Secretaria estadual da Educação. Neste ano, os textos avaliados serão do gênero “Conto”, para os estudantes de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental; “Artigo de Opinião” para os alunos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; e “Dissertativo Argumentativo” para aqueles da 1ª, 2ª e 3ª/4ª séries do Ensino Médio. O concurso é divido em três etapas, até a premiação.

Na primeira será realizada uma avaliação do professor, via plataforma, indicando as melhores redações da sua turma. Devem ser apresentadas, no mínimo, duas redações Nota 10, sinalizadas com a Hastag #AGRINHO2023.

Na segunda etapa, caberá ao núcleo selecionar quatro redações, por série, que passarão para a terceira etapa de nível estadual, na qual as duas melhores redações classificadas em cada série serão premiadas. Para os estudantes que alcançarem nota 10 serão atribuídas menções honrosas. Já para os embaixadores (alunos de destaque) com maior engajamento geral no concurso, também serão destinadas premiações.

PROGRAMAÇÃO – Outra categoria do Concurso Agrinho 2023 envolve a área de programação, também com o tema: “Ações que transformam o mundo”. O intuito de é valorizar o ensino de tecnologia nas escolas. A iniciativa tem três subcategorias: Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Trilha de Programação I. As premiações serão chromebooks e smartphones, com os vencedores conhecidos no dia 29 de setembro.

Os estudantes começam a desenvolver os projetos nas escolas em abril e precisam efetivar a inscrição no concurso até dia 26 de junho. A categoria Programação é dividida em três subcategorias:

Ensino Fundamental – Anos Finais – direcionada para os estudantes do 6° ao 9° ano das escolas em Tempo Integral e estudantes do 8º e 9º ano das Escolas Regulares, matriculados na unidade curricular de Pensamento Computacional, e estudantes matriculados no Programa de Ampliação de Jornada – Programa Edutech (Games e Programação)

Ensino Médio – Direcionada para os estudantes da 1ª série matriculados na unidade curricular de Pensamento Computacional.

Trilha de Programação I (Matemática II) – Ensino Médio – para os estudantes da 2ª série. Na primeira etapa, será realizada uma avaliação do professor regente das turmas da instituição de ensino que irá liderar o concurso. As inscrições devem ser encaminhadas ao NRE através do formulário constante no regulamento até 5 de julho.

Na segunda etapa caberá ao núcleo avaliar e selecionar os projetos de acordo com cada subcategoria. Os mesmos passarão para a terceira etapa de nível estadual onde serão premiados estudantes, professores e embaixadores.

SOBRE O CONCURSO – Há 27 anos, o Programa Agrinho leva às escolas das redes pública e particular uma proposta pedagógica baseada em visão complexa, na inter e transdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa. Além do Governo do Estado, o programa tem a parceria, também, das prefeituras municipais, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), Sebrae-PR, Federação das Apaes do Paraná (Feapaes-PR), Ministério do Trabalho e Emprego e TRT da 9ª Região.