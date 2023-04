UENP atualiza valores da Medicina no NORTE PIONEIRO

Após uma década da tentativa frustrada de implantação

Exclusivo: A Comissão de Atualização da proposta do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná, criada e nomeada recentemente, deverá ampliar sua atuação nos próximos dias.

O Reitor da UENP (desde junho de 2022), Fábio Antônio Néia Martini, indicou os servidores para o assunto: Maria José Quina Galdino, presidente; e membros Nilson César Bertoli e Paulo Rogério Alves Brene.

A meta é apresentar relatório dentro de algumas semanas para ajudar a implantação do curso, com a necessidade de pessoal, infraestrutura, custeio e impacto orçamentário financeiro, enfim, atualização dos valores.

O Npdiario apurou que o curso de Medicina será multicampi para atualizar os custos. Os alunos terão aulas em Cornélio Procópío, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e São Jeronimo da Serra através da ONG Associação Filantrópica Humanitas (foto abaixo), que tem ambulatório, faz pesquisas médicas e trata de doenças de pele.

Em 2013, Santo Antônio da Platina, sede do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Cornélio Procópio, Jacarezinho, sede da UENP, que tem campus também em Bandeirantes, se envolveram numa “guerra fraticida” para abrigar o curso. Os jacarezinhenses se mostraram mais discretos, porém os outros três municípios se digladiaram naquela ocasião, com efeito estéril.

Os governos estadual e federal também , tentando reduzir o embate por meio de políticos de realce na época e até os Ministério da Saúde e da Educação(via Universidade Federal do Paraná, que chegou a cogitar abrir outros cursos nas cidades , embora a UENP seja estadual).

Na ocasião, surgiram bravateiros, como sempre.

E agora, o que a reportagem percebeu, é que ânimos serenados e pragmáticos poderão viabilizar e construir uma decisão mais positiva e colaborativa para toda a região.

