Conferências sobre ciência, tecnologia e inovação

O Governo do Paraná vai promover nos dias 3 e 4 de abril, em Curitiba, a 5ª Conferência Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento, que acontecerá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), terá a parceria das secretarias da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e da Inovação, Modernização e Transformação Digital (Sei).

Além deste evento, o Estado também será sede da edição regional da Conferência, que acontecerá nos dias 25 e 26 de abril e envolverá os três estados do Sul do País, com a participação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os eventos estão alinhados à 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que tem como tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”.

A Seti é a instituição responsável pela organização dos eventos em parceria com a Fundação Araucária e apoio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A edição estadual terá como pauta as demandas do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná que envolvem as universidades públicas e privadas e instituições de pesquisa com sede no Estado.

Na Conferência Regional Sul os temas relevantes para a educação superior e pesquisas serão debatidos pelos representantes estaduais. O objetivo é encerrar o evento com um documento que possa demonstrar as vocações, direcionamentos e necessidades para o aprimoramento da produção de ciência e conhecimento nos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

Os dois eventos integram a agenda de conferências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que terá a sua edição nacional entre 4 e 6 de junho, em Brasília. Neste encontro as sugestões decorrentes das reuniões estaduais e regionais irão contribuir para a elaboração da estratégia nacional do setor para os próximos 10 anos.