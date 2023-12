Confirmada quadra coberta no Colégio Tiradentes em SAP

Demanda oficialmente orçada e sendo concretizada

Definida a construção de uma quadra coberta no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina.

O Primeiro secretário Alexandre Curi e o Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa (ALEP) , ambos do PSD, garantiram que as obras iniciarão em 2024.

As partes técnica e burocrática estão sendo alinhavadas no Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), no Executivo por meio do prefeito Professor Zezão e dos engenheiros e o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, através do engenheiro Marco Túlio Batista Prado.

Juntamente com a Professora Jussy, da disciplina de Empreendedorismo, alunos do estabelecimento de ensino foram em agosto até a EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, para conhecerem na prática o conteúdo estudado em sala de aula,

A Alep Itinerante estava no local. Componente curricular (disciplina ) do Ensino Integral, o grupo, acompanhado também da vice- diretora, Flávia Roberta Baptista, participou.

O estudante Tiago Henrique Querino de Siqueira Barbosa, de 13 anos, pediu a cobertura da quadra de esportes onde estuda. Ele desenhou a solicitação e entregou. “Já estava para ser executado e o nosso aluno através da iniciativa simbólica fortaleceu a realização da obra”, disse a diretora, Lucila Machado.

