Conselho inaugura biblioteca em SAP

Haverá também cursos gratuitos à egressos e na cadeia feminina local

Na manhã dessa sexta-feira, dia sete, na sede do Conselho da Comunidade, aconteceu a inauguração da biblioteca, que atenderá presas, egressos e seus familiares.

A iniciativa foi possível graças a um edital de disponibilização de recursos oriundos da Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Santo Antônio da Platina.

O Conselho da Comunidade apresentou um projeto, visando participar do processo de seleção para obter os recursos. O projeto aprovado pelo Juízo dos Juizados Especiais liberou R$ 19.512,00, que incluía diversos livros atualizados, um computador, impressora e duas estantes.

Com a estrutura agora existente, o Conselho da Comunidade, em parceria com a chefia do Departamento de Polícia Penal platinense, poderá proporcionar às presas cursos preparatórios para o Enem, Encceja, EJA ( Educação de Jovens e Adultos) e ainda aulas visando vagas em universidade, tudo sem custos.

Em nossa cadeia pública feminina, muitas mulheres sequer são alfabetizadas ou têm concluído os ensinos fundamental e médio. Graças a esse projeto, que adquiriu os materiais didáticos necessários, as presas e egressos poderão estudar para concluírem seus níveis escolares, bem como prepararem-se para vestibulares e demais formas de obter vagas em universidades.

Estiveram presentes na inauguração Júlio César Michelucci Tanga, juiz de Direito da Vara dos Juizados Especiais da Comarca platinense, que disponibilizou os recursos e aprovou os projetos que receberam verbas, Djalma Aparecido Gaspar Junior, juiz de Direito da Vara Criminal e Anexos, Jéfoni Nogari, presidente do Conselho, e membros da Diretoria, como Caroline Ferreira, Letícia Romão, Guilherme Barbosa, Yago Mariano, colaboradores do Complexo Social, Tide Camilo, gestor e coordenador da Polícia Penal, e Cristiano Lauro, secretário municipal de Assistência Social, que representou o prefeito, professor Zezão.

Durantes as falas das autoridades presentes, foi destacada a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos órgãos que integram a estrutura do Complexo Social platinense, tido como um modelo para todo norte do Paraná, pois centralizou-se num único lugar toda a estrutura de execução penal prevista na legislação.

Evidencia uma celeridade e eficiência nas medidas impostas pela Justiça, dando a elas plena efetividade, fiscalizando e informando ao Judiciário eventuais descumprimentos.

O Complexo Social foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2022, e vem se consolidando como uma referência em todo o Norte Pioneiro no tocante ao sistema de execução penal, pois abrange os regimes fechado, semiaberto, aberto e penas restritivas de direito num único local.