Inscrições à cursos de auxiliar de veterinária e zootecnia em Santo Antônio da PLATINA

Mensalidade a partir de R$ 129,00

A Inovar Cursos está com inscrições abertas para o curso presencial de Auxiliar de Medicina Veterinária e Zootecnia em Santo Antônio da Platina. As aulas acontecerão uma vez por semana, no período noturno, no polo da Faculdade Unopar.

O curso abrange o cuidado com animais de pequeno, médio e grande porte, como cães, gatos, bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos e aves. O conteúdo inclui manejo, castração, inseminação, banho, tosa, entre outros temas voltados à prática profissional.

Sem taxa de matrícula, o curso tem mensalidades a partir de R$ 129,00 e é aberto para alunos a partir de 12 anos.

Aulas teóricas presenciais, práticas a campo, 120 horas e apenas 25 vagas.Zootecnia e a Medicina Veterinária são áreas relacionadas ao estudo e cuidado com animais, mas com focos distintos.

O zootecnista concentra-se na produção animal, buscando otimizar a eficiência e o bem-estar em sistemas de criação. Já o veterinário dedica-se à saúde dos animais, diagnosticando, tratando e prevenindo doenças.

Mais informações e reservas de vaga pelo WhatsApp: (49) 9 9942-0079.