Curso gratuito para cuidadores de idosos tem inscrições prorrogadas

Com 35 vagas disponíveis, formação será oferecida em quatro cidades e começa em julho Foram prorrogadas até o dia 4 de julho (sexta-feira) as inscrições para o Curso de Formação Inicial para Cuidador(a) de Idosos, que será realizado nos municípios de Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Cianorte e Ibaiti. A capacitação tem duração prevista de três meses e oferece 35 vagas com inscrições totalmente gratuitas.

A formação será ministrada pela Escola de Saúde Pública do Paraná – Centro Formador de Recursos Humanos. O curso é voltado para pessoas interessadas em atuar na área, mas que ainda não possuem qualificação específica.

Segundo Andriele Carvalho de Moraes, coordenadora da Estratégia Saúde da Família, o cuidador atuará no apoio direto aos idosos, com foco na identificação de situações de risco, promoção de saúde, prevenção e acompanhamento em casos de vulnerabilidade social ou pessoal.

As aulas teóricas ocorrerão três vezes por semana, das 19h às 22h, na Escola Municipal Vilma Longo, com início previsto para julho. As aulas práticas serão realizadas durante o dia, em instituições de longa permanência ou casas asilares.

O edital com todas as informações está disponível no site da Escola de Saúde Pública do Paraná: espp.pr.gov.br, ou diretamente no link:

Edital 11/2025 – Curso de Cuidador.