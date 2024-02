Deputada defende a priorização do etanol

Medida busca economicidade, incentivar e valorizar setor sucroenergético e preservar meio ambiente

A deputada estadual Maria Victoria (PP) apresentou, nesta semana, um projeto de lei (74/2024) para priorizar o abastecimento com etanol dos veículos flex dos órgãos públicos estaduais. A medida busca garantir economicidade aos cofres públicos, incentivar e valorizar o setor sucroenergético do Paraná e preservar o meio ambiente.

A deputada explica que a medida deve ser adotada quando a utilização do etanol for mais vantajosa economicamente para o Estado. Para isso, o preço do litro do etanol deve representar 70 % ou menos do valor da gasolina.

“É uma medida de economicidade que incentiva a diversificação da matriz energética e o consumo de um combustível sustentável e limpo. Também fortalece a cadeia sucroenergética promovendo o nosso agronegócio e protegendo o meio ambiente”, reforça Maria Victoria.

Inovação

A deputada Maria Victoria afirma que é mais uma ação inovadora aliando respeito aos cofres públicos, sustentabilidade e estímulo ao setor produtivo.

“Aprovamos no ano passado a lei que criou a Política Estadual do Hidrogênio Renovável, trabalhamos e conseguimos a aprovação de incentivos fiscais para a cadeia do biogás e biometano e, agora, avançamos com essa iniciativa com o objetivo de garantir um Paraná cada vez mais sustentável e inovador”.

O projeto de lei também busca estimular as empresas instaladas no Paraná a aderir às campanhas de redução das emissões de carbono e a se comprometer com o consumo preferencial de etanol em suas frotas de veículos flex.

O texto apresentado pela deputada prevê ainda que o Poder Executivo priorize o abastecimento com etanol da frota estadual no mês de Junho, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Produção

De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a produção de cana-de-açúcar na safra 2023/2024 deverá crescer em 4,4% em relação ao ciclo 2022/2023, sendo estimada em 637,1 milhões de toneladas.

No Paraná, a expectativa é que o Estado produza 31,7 milhões de toneladas de cana. O acréscimo é influenciado pela maior área para a cultura em 2,8% quando comparada com o ciclo passado.

Em razão disso, a produção do etanol também deverá crescer 5,9% quando comparado com o ciclo anterior, podendo chegar a 33,17 bilhões de litros.