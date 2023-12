Maria Victoria recebe cônsul do Reino Unido na Assembleia

Debate ações para ampliar o inglês na rede pública

A deputada estadual Maria Victoria (PP) recebeu, nesta quarta-feira (13), o cônsul honorário do Reino Unido no Paraná, Adam Paul Patterson, para debater iniciativas que ampliem o ensino da língua inglesa nas escolas municipais e estaduais paranaenses.

Uma das principais bandeiras da atuação política da deputada é o ensino de inglês nas escolas da rede pública. “Sabemos da importância do aprendizado da segunda língua para o desenvolvimento cognitivo, principalmente para crianças até os sete anos”, afirmou a deputada. “O ensino de inglês aumenta a competitividade. É um diferencial para o mercado de trabalho”, acrescentou.

Recentemente, o consulado do Reino Unido assinou convênios para a melhoria do ensino da língua inglesa com as prefeituras de Curitiba e Londrina, por meio do Programa UK Brazil Skills for Prosperity.

“Vamos alinhar os objetivos. O consulado está à disposição para construirmos soluções conjuntas, e ampliar os laços culturais, econômicos e políticos entre o Paraná e o Reino Unido”, pontuou Adam Paul Patterson, que estava acompanhado do o assessor de Relações Internacionais da prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó.

Entre as possibilidades debatidas estão capacitação de educadores da rede pública, disponibilização de plataformas de aprendizado, cursos virtuais, compartilhamento de metodologias de ensino, certificação de ensino e bolsas para professores.

Primeira infância – A deputada Maria Victoria também convidou o cônsul do Reino Unido para participar da instalação da Frente Parlamentar da Primeira Infância e apresentar aos prefeitos e gestores presentes as iniciativas lideradas pelo Governo Britânico para fortalecer o ensino da língua inglesa.

“A Frente Parlamentar da Primeira Infância buscará levar inovação aos municípios paranaenses, com equidade e inclusão social, aproveitando a janela de oportunidades que é a primeira infância no desenvolvimento das crianças e das famílias”, reforçou Maria Victoria, que coordena a Frente.

A Frente Parlamentar da Primeira Infância é composta pelos deputados Gilson de Souza (PL), Paulo Gomes (PP), Cloara Pinheiro (PSD), Luiz Fernando Guerra (União), Professor Lemos (PT), Cantora Mara Lima (Rep), Do Carmo (União), Tercílio Turini (PSD), Delegado Jacovós (PL), Evandro Araújo (PSD), Matheus Vermelho (PP) e Cristina Silvestri (PSDB). E será instalada no dia 4 de Março com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de diversas regiões.