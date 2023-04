Dezenove prefeitos do NP aderem a projeto itinerante do governo

Prefeitos e representantes dos 45 municípios (19 do Norte Pioneiro) contemplados com cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Senai-PR, em parceria com o Governo do Estado, assinaram nesta segunda-feira (24) o termo de adesão ao projeto Carretas do Conhecimento. A edição de 2023 ofertará 1.828 vagas em 10 modalidades de cursos.

Veja o cronograma abaixo:

O projeto Carretas do Conhecimento é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), com o Senai-PR e a Volkswagen. O documento, no valor de R$ 2,2 milhões a ser investido no projeto, foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Escolas móveis serão disponibilizadas em 49 localidades no Paraná. É uma das mais importantes ações de aperfeiçoamento de mão de obra em andamento no Estado. As primeiras turmas já estão completas e em andamento desde o dia 19 de abril em quatro cidades: Siqueira Campos (Manutenção de Motocicletas), Itambaracá (Panificação), São Jorge do Patrocínio (Instalações Elétricas), e Piraquara – Unidade Prisional (Confecção).