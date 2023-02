Educação/PR distribui 77 mil equipamentos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (31) uma remessa de 77.300 equipamentos de informática que serão distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) às escolas da rede estadual de ensino. São novos computadores e notebooks, além de kits de robóticas, que somam um investimento de aproximadamente R$ 200 milhões do Governo do Estado.

“O uso de tecnologias é parte importante do processo de modernização que estamos promovendo na educação pública do Paraná. Através dela, aliada a outros temas, como a educação financeira, permitimos que os nossos alunos e alunas se preparem melhor para o mercado de trabalho e, com isso, tenham mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, afirmou o governador.

A entrega aconteceu em um galpão localizado no Centro de Pinhais. De lá, os equipamentos serão transportados para toda a rede estadual, com prazo de conclusão de todas as instalações até maio, tornando-os aptos para o uso de aproximadamente 1 milhão de estudantes e 100 mil profissionais da educação no ano letivo de 2023, cujas aulas começam na próxima segunda-feira (06).

O maior volume é composto por computadores. São 40.680 equipamentos que poderão ser utilizados para a realização de diversas atividades educativas, em especial através do uso de plataformas digitais oferecidas pela Seed. Entre elas, estão o Redação Paraná, o Inglês Paraná e o Matific – plataforma de ensino de matemática a partir da lógica dos jogos eletrônicos e que permite o monitoramento do progresso dos alunos.

Apenas em 2022, os estudantes participaram de quase 20 milhões de atividades realizadas entre a escrita de redações com inteligência artificial, inglês com exercícios práticos por aplicativo e resolução de problemas matemáticos por meio de jogos lúdicos. A expectativa é de que os números sejam ainda maiores neste ano com a disponibilidade dos novos equipamentos.

“Muitos conceitos de automação estão cada vez mais inseridos na vida das pessoas, como a internet das coisas, com potencial enorme a ser explorado, em especial com a recente chegada do 5G no Estado. A educação precisa acompanhar esse movimento”, disse o secretário de Educação, Roni Miranda. “Além disso, a demanda por programadores é cada vez maior e o primeiro contato deles com esta realidade na escola facilita o processo daqueles que optarem por este caminho de formação. Esses equipamentos vão formar novas gerações”.

ROBÓTICA AMPLIADA – Os 18.320 notebooks que fazem parte do pacote entregue serão utilizados prioritariamente nas aulas de robótica, que passaram por uma ampliação expressiva em relação a 2022. Junto com eles, serão distribuídos a mesma quantidade (18.300) de kits de robótica, que são compostos por um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduinos, uma plataforma que trabalha com protótipos eletrônicos de fácil manejo, ideal para o aprendizado.

Até o ano passado, a disciplina era oferecida apenas como uma aula extracurricular no contraturno escolar em cerca de 250 colégios e em mais 25 escolas de educação em tempo integral. A partir de agora, a robótica também integrará as grades de matemática e ciências da natureza a partir da 2ª série do ensino médio, alcançando cerca de 200 mil alunos de 1,5 mil colégios.

O conteúdo engloba programação de robótica básica, automação, conceitos da chamada Internet of Things (IoT) – internet das coisas, em português – e domótica, área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência.

INVESTIMENTOS – No Paraná, os investimentos em equipamentos aumentaram expressivamente nos últimos anos. Entre 2019 e 2022 foram adquiridos e distribuídos 35,7 mil notebooks, e neste começo de ano foram mais 59 mil notebooks/computadores. Nos quatro anos anteriores a 2019 foram entregues apenas 22 mil.

PRESENÇAS – Também participaram da entrega o vice-governador Darci Piana; o diretor-presidente do Fundepar, Marcelo Pimentel; o chefe da Casa Militar, coronel Sérgio Vieira; o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o secretário de Inovação, Modernização e Transformação, Marcelo Rangel; o secretário da Comunicação, Cléber Mata; o presidente da Celepar, André Barbosa; o secretário de Planejamento, Guto Silva; a diretora-geral da Seed, Louise Low; e o diretor-presidente do IDR, Natalino de Souza.