Educação divulga novo edital de PSS para professores

Não tem taxa de inscrição e nem provas objetivas ou didáticas

A Secretaria da Educação do Paraná abre daqui a uma semana e meia, no dia 18 de outubro, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratações temporárias de professores, professores pedagogos, tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (TILS) e professores da educação profissional.

As inscrições vão ocorrer exclusivamente no site www.pss.pr.gov.br até o dia 31 de outubro. O edital já está disponível para consulta AQUI. Para quem tiver alguma dúvida, há um guia com o passo a passo e esclarecimentos dos principais questionamentos AQUI.

Este PSS (Edital Nº 78/2023) não tem taxa de inscrição e nem provas objetivas ou didáticas. A seleção dos profissionais será realizada apenas por meio de prova de títulos: escolaridade e aperfeiçoamento profissional, além de tempo de serviço. Este é um edital complementar aos anteriores (Edital nº 30/2023 e Edital nº 70/2023).

As vagas possuem caráter transitório, oriundas da falta de servidores decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, afastamento para capacitação e licenças legalmente concedidas e, ainda, da necessidade de manter a regularidade do atendimento nas escolas estaduais, bem como as vacâncias definitivas que surgirem no decorrer do prazo de validade do PSS.

As vagas para os professores são de até 40 horas semanais, cuja remuneração chega a R$ 6.158,19 (incluindo gratificação e vale-transporte). Há reservas de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras.

O candidato poderá optar por realizar inscrições em todas as funções para as quais possua escolaridade obrigatória exigida, sendo que cada função ou eixo possui uma prova de títulos correspondente. Os detalhes das áreas de conhecimento estão anexados no edital.

O PSS será válido ainda para o ano letivo de 2023 e a classificação final está prevista para ser divulgada a partir do dia 17 de novembro no site da Seed-PR.