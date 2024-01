Educação reúne as chefes dos núcleos para planejamento

O 1º Encontro de Coordenadores e Assessores Pedagógicos de 2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed/PR), teve início na manhã desta terça-feira (23), em Curitiba. O evento reúne, até quinta-feira (25), colaboradores de todos os departamentos da Seed-PR e profissionais que atuam nos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) com o objetivo de traçar as metas pedagógicas para o ano letivo de 2024, que começa no dia 5 de fevereiro.

Na abertura, a chefe do Departamento de Acompanhamento Pedagógico (DAP) da Seed-PR, Eliana Provenci, e a chefe de gabinete, Silvana Avelar, deram as boas-vindas aos participantes, que terão, ao longo de três dias, palestras proferidas por representantes dos departamentos sobre os principais temas que serão abordados ao longo do ano, e que deverão estar alinhados com o trabalho desempenhado nos NREs.

“É um momento para organizarmos toda a parte pedagógica dos núcleos e explorar os assuntos que vão nortear as abordagens pedagógicas nas nossas escolas em 2024, como frequência escolar, estágio probatório, acompanhamento dos novos concursados, seminários e assuntos relacionados ao novo BI (Business Intelligence), que está de cara nova”, ressaltou Eliana.

O BI é uma ferramenta tecnológica de gestão que possibilita monitorar diariamente a presença dos alunos e saber quais locais, colégios e turmas são pontos de atenção, com o objetivo de embasar o trabalho tanto da Secretaria quanto dos Núcleos Regionais de Educação. “É mais uma maneira de contribuir com a manutenção da frequência do aluno”, acrescenta a chefe do DAP.

Silvana Avelar motivou os participantes para que os temas abordados no encontro sirvam de estímulo e se reflitam no ambiente de trabalho nesse período, seja na escola, nos núcleos e na própria Seed-PR. “Quando as pessoas encontram um ambiente de trabalho acolhedor, elas se sentem motivadas a implementar as políticas. Aqui reunimos pessoas comprometidas em fazer um trabalho diferenciado pela educação do Paraná”, destacou.

Estreante como coordenadora pedagógica do Núcleo Regional de Francisco Beltrão, que agrega 20 municípios do Sudoeste do Paraná, Jaqueline Andrea Tafarel diz que espera absorver o conteúdo do encontro para aplicá-lo junto às equipes gestoras e às escolas que fazem parte do NRE.

“Minha expectativa é poder contribuir com todos os setores que envolvem o Núcleo, que tem muitos desafios, devido à grande região em que está situado, de longas distâncias entre as escolas. Precisamos alinhar o trabalho para que ele flua e traga benefícios para uma melhor aprendizagem para os nossos estudantes”, afirmou.

“Alinhar os novos objetivos para o ano letivo de 2024, por meio da aproximação com os técnicos pedagógicos dos NREs, é determinante para fortalecer ainda mais a educação do Paraná. Equipes ajustadas e unidas em prol dos mesmos objetivos contribuem para manter no topo do ranking educacional entre os demais estados do Brasil”, arrematou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.