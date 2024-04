Enio Verri faz aula inaugural do AMP/ITAIPU 4.0 dia 18

Na próxima quinta-feira às 16 horas com a presença também de Edimar Santos

A aula inaugural dos 4 cursos do programa “AMP – Itaipu 4.0” ocorrerá no dia 18/04, às 16 horas com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri (foto) e de Edimar Santos, presidente da Associação dos Municípios do Paraná.

No link abaixo está a lista dos convocados (as) para a matrícula no “PROGRAMA AMP – ITAIPU 4.0”, por município, nos quatro cursos gratuitos do “PROGRAMA AMP – ITAIPU 4.0”. Acesse a lista aqui: