Entregues MAIS DE dez mil chromebooks

Com apoio de emenda viabilizada por Lupion

Equipamentos beneficiarão unidades escolares do Norte Pioneiro, promovendo inclusão digital e modernização do ensino

Em um passo decisivo para ampliar o acesso à tecnologia nas salas de aula, os Núcleos Regionais de Educação (NREs) começaram a receber 10.208 chromebooks destinados a alunos da rede estadual. A iniciativa é resultado de emendas parlamentares federais, parte delas viabilizadas pelo deputado Pedro Lupion (PP-PR), com foco especial no Norte Pioneiro. A entrega simboliza mais do que investimento: é um avanço na construção de um ensino mais conectado e inclusivo.

A distribuição dos chromebooks tem como objetivo principal fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver competências digitais cada vez mais essenciais no mercado atual. Com o apoio dos NREs, os equipamentos estão sendo entregues a diversas instituições estaduais, democratizando o acesso a ferramentas tecnológicas e promovendo inclusão educacional.

A atuação dos diretores escolares tem sido fundamental na organização da entrega e no planejamento do uso pedagógico dos Chromebook.

A representante do deputado federal Pedro Lupion, Egna Vanzeli, participou do evento de entrega simbolizando o compromisso do parlamentar com a modernização da educação pública no Paraná. A emenda viabilizada reforça o papel da atuação política no desenvolvimento regional e na promoção da inclusão digital.