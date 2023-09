Equipe de brigadistas atuam em 4 cidades

Bandeirantes é uma das pioneiras na adesão ao Programa

Equipes selecionadas na Etapa EAD com duração de 70h passaram agora pela fase presencial de 24h de capacitação pelo Programa Brigadas Escolares. São 6 profissionais de cada instituição além dos diretores e coordenadores.

Bandeirantes foi sede da etapa presencial que aconteceu no Centro Estadual Educacional Profissional Ozorio Gonçalves Nogueira – CEEP onde participaram também os municípios de Santa Mariana, Santa Amélia e Itambaracá, segundo a Técnica Brigadista do Programa do NRE Mônica Alexandre foram 42 escolas representadas somando um total de 190 cursistas.

O Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola instituído pela Lei n. 18.424/2015, alterada pela Lei n. 20.863/2021que expandiu o Programa às instituições de ensino da rede pública municipal é uma parceria entre a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio do Corpo de Bombeiros com vistas à promoção de ações de prevenção e condições de enfrentamento a situações emergenciais para assegurar a integridade física e o bem-estar da comunidade escolar. Participam desta formação as redes estaduais e municipais públicas de ensino e a Escola Pequeno Príncipe – APAE.

O curso abrangeu noções de primeiros socorros com treinamento de manobras e ações na prática como lidar com situações de engasgamento, convulsões, traumas, incêndios, ataques e invasões à escola.

Com seus profissionais capacitados, de acordo com as orientações do Programa, o município agora passará pela fase de adequações necessárias para a regularização das edificações escolares ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e reuniões da equipe de brigadistas de cada instituição para traçar rotas de fuga e protocolos que serão seguidos em casos de emergência. Além disso, no Calendário Escolar do próximo ano letivo serão destinadas no mínimo dois dias para a promoção de simulados de abandono emergenciais da edificação escolar.

Dos 19 municípios do NRE, Bandeirantes e Assaí foram pioneiros na adesão ao programa para a Rede Municipal e não mediram esforços para que seus profissionais fossem capacitados.

O prefeito esteve acompanhando o segundo dia e ressaltou que a participação dos professores no programa demonstra o compromisso da Secretaria de Educação em garantir a segurança dos alunos e da comunidade escolar.

Joelson também aproveitou a oportunidade para agradecer a dedicação e o comprometimento de todos profissionais envolvidos do NRE de Cornélio Procópio, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, à direção do CEEP pela disponibilização do espaço, à SMEC de Bandeirantes pela articulação na operacionalização da adesão ao programa. Ele reconheceu o esforço extra que os educadores estão fazendo para garantir a segurança dos alunos, mesmo diante dos desafios enfrentados cotidianamente na área da educação.