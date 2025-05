Romanelli afirma que Escola é tudo na vida

É a base do desenvolvimento

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse que a escola representa tudo que uma criança pode alcançar para se tornar uma pessoa consciente da cidadania, crítica, ativa e participativa na sociedade. “Todos dizem que é uma satisfação muito grande inaugurar uma escola. Uma escola que educadoras e pais sonhavam em vê-la pronta e com crianças na sala de aula. E é nesse que eu digo que a vida vale a pena pelo que a gente faz. Não adianta a gente passar pela vida e não viver. É por isso que eu não tenho dúvida: uma escola representa tudo na vida de uma criança”, destacou Romanelli ao participar da inauguração da escola municipal Tônia Johana Harms em Carambeí, cidade dos Campos Gerais.

“A educação é a base do desenvolvimento de qualquer município, e investir na infraestrutura das escolas e na qualidade do ensino é um compromisso fundamental com o futuro das crianças. Também é essencial valorizar o trabalho das professoras, que se dedicam à formação dos alunos, e fortalecer a participação dos pais e da comunidade na construção de um ambiente escolar acolhedor e de excelência”, completou Romanelli.

Participaram da inauguração junto com Romanelli, a prefeita Elisangela Pedroso, o deputado Aliel Machado (PV),ex-deputado Osmar Bertoldi, vice-prefeito Dr. Otávio (UB), o presidente da Câmara de Vereadores, Eclaiton Bueno (UB), vereadores, professores, pais e mães dos alunos. “Esta é uma escola muito importante para Carambeí porque vai atender as comunidades dos bairros do Boqueirão, Lajeado, Cassandoca, Vila Mariane, Campo Belo, Nossa Senhora de Aparecida e localidade Santa Rosa”, disse a prefeita.

Ensino de qualidade

“Nesta escola, as crianças vão aprender com dignidade. Temos excelentes professores, direção, equipe pedagógica e hoje uma estrutura que vai fazer a diferença para as crianças, além de melhorar os índices do Ideb e melhorar a qualidade da educação de Carambeí”,completou.

A escola municipal Tônia Johana Harmsl tem 250 alunos, entre 4 e 12 anos, matriculados em 11 turmas na educação infantil e no ensino fundamental e uma equipe de 15 professores, além da diretora Lindair Aparecida da Silva, equipe pedagógica e merendeiras. No último Ideb, a nota da escola foi 5,9.

Estrutura

Iniciada em 2019, com previsão de entrega inicial no começo de 2021, a construção da nova sede da escola chegou a 67%, mas foi interrompida devido ao corte de recursos pelo governo federal à época. A construção foi executada com 100% de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e custou R$ 5,2 milhões.

Agora, a escola conta com 12 salas, sala da direção, sala de professores, biblioteca, laboratório, secretaria, sala de atendimento especial, quadra coberta, pátio coberto, despensa, sanitários, cozinha e refeitório. “A partir de 2021, Carambeí escreveu uma nova história graças ao deputado Romanelli e ao deputado Aliel. Eles são mais do que políticos, são meus amigos, pessoas que a gente possa contar a qualquer momento”, disse a prefeita Elisangela Pedroso.

“Carambeí é uma das cidades que mais cresce no Paraná, está recebendo mais de R$ 800 milhões em investimentos privados e outros R$ 28 milhões na construção do complexo de saúde e da pavimentação da Estrada do Areste, e agora com entrega desta escola e também da nova sede do Creas. Este é o resultado do trabalho e empenho da prefeita Elisangela que implantou a tarifa zero no transporte coletivo, uma pauta que defendo na Assembleia Legislativa e no Paraná”, afirmou.

Fotos: Mariana Andreatta