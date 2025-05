Escola Rural do Bairro dos Glórias faz evento

Coordenadoras Adriana e Érica apoiaram

A Escola Rural Municipal do Bairro dos Glórias realizou uma singela e emocionante homenagem às mães. As professoras Patrícia Florêncio e Silvana Binaconi Soares recepcionaram com carinho as famílias dos alunos para a celebração, que contou com momentos de afeto e integração.

A instituição atende à comunidade rural do Ribeirão Bonito I e tem um papel histórico no bairro: já educou pais e avós dos atuais alunos. Atualmente, a escola funciona em sistema multisseriado, com turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

As professoras Patrícia, Silvana e a funcionária Sirlene agradeceram a presença de todos e destacaram o apoio fundamental da Secretaria Municipal de Educação, a secretária Lucimara Ildefonso, bem como do prefeito Gil. Um agradecimento especial foi direcionado ao vereador Fabinho Galdino, que atendeu prontamente às demandas da escola, viabilizando a entrega de mesas para computador, armários, carteiras escolares e uma geladeira.

A equipe escolar aproveita a oportunidade para deixar um convite à comunidade: venham conhecer a escola e fazer parte dessa história!