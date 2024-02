Escolas e CMEIs de IBAITI recebem 19 Circuitos Espumados

Kits ajudam professores na educação infantil de crianças



Aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), a entrega de 19 circuitos espumados para as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Ibaiti. A cerimônia de entrega foi no ginásio de esportes da Escola Municipal Monteiro Lobato.

Os kits foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado estadual Ney Leprevost. Participaram da cerimônia o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o assessor do deputado, o major Amilton de Oliveira, os vereadores André Zanineti de Matos, Renério Gonçalves Leite Filho, Luciano Berges, Tadeu de Jesus Salomão e José Roberto Altvater, a secretaria Municipal de Educação professora Tânia Fátima Fadel Bueno, representante do Núcleo Regional de Educação, professora Silmara Cristina da Silva Bueno, diretores das escolas municipais e CMEIs, professores alunos e a comunidade. Por questões emergenciais na Assembleia Legislativa, o deputado não pode participar da cerimônia, porém foi representado por seu assessor Major Amilton de Oliveira.

Os circuitos espumados são brinquedos coloridos e de diversos formatos que servem como recurso para o processo de aprendizagem, aquisição de habilidades e desenvolvimento motor dos alunos. Os kits são fabricados em espuma de alta densidade, revestida de material antialérgico, de fácil limpeza e higienização, impermeável e lavável, colorido e resistente.

Os circuitos espumados são compostos por túneis, escadas, rampas, piscinas de bolinhas, colchões e rolos que permitem que as crianças explorem diversos movimentos corporais como engatinhar, pular, subir degraus, escorregar e rolar sobre as espumas. Com os circuitos espumados, os professores podem trabalhar em seus alunos a coordenação motora, o equilíbrio, lateralidade, a identificação de cores e as funções cognitivas. E o que é melhor: as crianças aprendem brincando

. “Nossa gratidão ao deputado Ney Leprevost por lembrar de nossas crianças e nos presentear com esses belíssimos kits que encantam nossos olhos e fazem a alegria de nossos alunos”, dissea secretaria Municipal de Educação professora Tânia Fátima Fadel Bueno

O prefeito Dr. Antonely agradeceu ao deputado Ney Leprevost por destinar emendas parlamentares para Ibaiti. “Quero agradecer ao deputado Ney Leprevost pela entrega dos kits espumados para as nossas escolas municipais e CMEIs. Esses kits irão ajudar nossos professores na questão da educação infantil de nossas crianças. As emendas destinadas pelo deputado ao município de Ibaiti mostram o seu perfil municipalista sempre preocupado com os municípios do interior”, comentou o prefeito.