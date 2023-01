Entregues ônibus escolares para NP

Alunos de escolas estaduais e municipais de 20 municípios do Norte do Paraná, que compõem os núcleos regionais de Educação de Cornélio Procópio e Londrina, passam a contar a partir desta terça-feira (24) com um transporte mais seguro e confortável. O Governo do Estado entregou 24 novos ônibus a escolas destas regiões, um investimento de R$ 8,18 milhões.

A solenidade foi na Sociedade Rural da Região de Cornélio Procópio. Foram contemplados os municípios de Assaí, Bela Vista do Paraíso, Bandeirantes, Centenário do Sul, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibiporã, Jataizinho, Leópolis, Miraselva, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pitangueiras, Prado Ferreira, Santa Amélia, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Tamarana e Uraí.

O secretário Roni Miranda afirmou que a medida é essencial para a promoção de uma educação ainda mais forte no Paraná. “O transporte seguro e de qualidade é parte essencial da vida escolar. A iniciativa do Governo do Estado vem em benefício não somente de Cornélio Procópio, mas também de outros municípios que compõem o núcleo regional, que contarão com um transporte mais eficaz e confortável”, disse.

Ele lembrou que, muitas vezes, para os alunos que moram nas regiões cobertas pelo programa, ir à escola se constituía em verdadeiro desafio, principalmente no período noturno, devido à distância. “Muitas vezes os alunos tinham que cumprir trajetos de até 2 quilômetros a pé, com chuva, à noite. Estes novos ônibus chegam em boa hora para garantir a segurança dos estudantes e combater a evasão escolar”, afirmou.

No total, o Programa Caminho da Escola entregará 340 novos ônibus escolares até o fim de fevereiro. O aporte é de R$ 117 milhões, sendo R$ 58,4 milhões com recursos do Governo do Estado e R$ 58,6 milhões articulados pela bancada federal do Paraná. Em dezembro, 128 já haviam sido entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para 100 municípios paranaenses.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os deputados federais Toninho Wandscheer e Luiza Canziani; o deputado estadual eleito Alisson Wandscheer; a chefe da gabinete da Secretaria da Educação, Silvana Avelar; o diretor-presidente do Fundepar, Marcelo Pimentel; e as chefes dos Núcleos Regionais de Educação de Londrina, Jessica Gonçalves Pieri, e de Cornélio Procópio, Maíra Lida Moares.