Expansão do inglês MARCAM 2023 na educação do Paraná

Com um investimento de mais de R$ 13 milhões em tecnologia, o ano de 2023 trouxe para a educação estadual do Paraná significativas transformações por meio da aprendizagem cada vez mais interativa e dinâmica. Por meio das plataformas digitais, os estudantes foram capacitados a aprimorar suas habilidades na redação de textos, adquirir proficiência em inglês por meio de exercícios práticos, abordar desafios matemáticos de maneira lúdica e aprofundar a leitura por meio de uma diversidade de obras digitais.

Essas ações foram estrategicamente implementadas com o propósito de oferecer aos alunos ferramentas inovadoras que não apenas estimulam a aprendizagem, mas também fomentam o domínio da cultura digital, complementando assim os conteúdos didáticos abordados em sala de aula.

Em 2023, mais de 5 milhões de redações foram concluídas dentro da plataforma Redação Paraná, desenvolvida pela Seed-PR. Em relação ao número de atividades realizadas no ano passado (3,8 milhões), o aumento foi de 60%.

Implementada em novembro de 2020, a ferramenta está disponível para todos os estudantes da rede estadual, além dos professores de Língua Portuguesa. Dotada de inteligência artificial, ela analisa o texto e sinaliza em tempo real os erros de gramática, ortografia, pontuação, contração, redundância, semântica e sintaxe, mostrando explicações sobre o erro.

Assim, os alunos treinam a escrita e alcançam melhores resultados nas redações, enquanto os professores podem focar na argumentação e nas ideias do texto, devido à pré-correção rápida e otimizada feita pela plataforma.

Lançado em fevereiro deste ano, o Leia Paraná complementa esse universo da Língua Portuguesa com o objetivo de fomentar a prática da leitura e incentivar o desenvolvimento de atividades pedagógicas a partir do contato com obras de diversas temáticas, disponibilizadas gratuitamente tanto para alunos quanto para professores da rede estadual.

No seu ano de estreia, o Leia Paraná registrou mais de 1 milhão de leituras concluídas a partir dos 70 livros disponíveis entre os quais estão clássicos da literatura brasileira e materiais específicos exigidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

INGLÊS – Considerando a relevância do ensino da língua inglesa no mundo contemporâneo, em especial no que diz respeito à inserção dos estudantes no mercado de trabalho, o Inglês Paraná oferece um curso online completo de Língua Inglesa, seguindo o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas (CEFR), contemplando habilidades da BNCC e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa do nosso currículo. Em 2023, mais de 23 milhões de lições foram realizadas na plataforma, número 2.000% superior comparado ao período do lançamento, em 2021 (850 mil).

Levando em conta a importância do ensino de Língua Inglesa e da formação continuada, a partir de 2023 os professores de Inglês da Rede Pública do Estado do Paraná tiveram acesso a uma nova ferramenta, a plataforma Inglês Professor.

Com mais de 102 mil horas de navegação registradas neste ano, a plataforma oferece aos docentes formação continuada por meio de aulas de inglês ao vivo, duas vezes por semana, e cada docente pode agendar a aula para o momento que quiser estudar.

MATEMÁTICA E DOMÍNIO – Considerando a importância do Componente Curricular de Matemática para a compreensão de diferentes áreas do conhecimento e para a vida cotidiana dos estudantes, desde 2021, os alunos da rede estadual têm acesso à plataforma Matific, uma ferramenta digital focada na aprendizagem por meio de jogos de Matemática para estudantes do Ensino Fundamental, motivando a aprendizagem com atividades e métodos inovadores junto à tecnologia. Neste ano, foram mais de 17 milhões de atividades concluídas dentro da plataforma.

Desde 2022, os alunos da rede estadual do Paraná também têm acesso à Khan Academy, que expandiu sua atuação em 2023. O objetivo da plataforma consiste em promover o aprendizado por domínio, isto é, um estudante precisa dominar totalmente um conceito antes de iniciar outro mais avançado. As atividades visam fortalecer a base de conhecimento dos estudantes e apoiar a recuperação da aprendizagem nos casos de eventuais lacunas observadas ao longo do processo escolar. Neste ano, a plataforma contou com 25.873.350 tarefas concluídas.