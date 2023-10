Faccrei já habilita Cornélio Procópio para receber curso

Deputado Romanelli acompanhou exposição

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanhou nesta sexta-feira, 6, o prefeito Amin Hannouche (PSD) na exposição dos diretores da Faccrei (Faculdade Cristo Rei) que detalharam a proposta da instalação do curso de medicina em Cornélio Procópio. “Vamos apoiar e trabalhar junto, sem divisões políticas, para alcançar este objetivo em garantir o curso de medicina para o Norte Pioneiro”, disse Romanelli.

Cornélio Procópio é uma das sete cidades regionais do Paraná pré-selecionadas para receber um dos quatro novos cursos de medicina que serão autorizadas pelo Ministério da Educação. “É importante uma instituição como a Fraccei, pela excelência e qualidade de ensino, ter essa iniciativa e contribuir na seleção de Cornélio Procópio junto ao MEC”.

“Parabéns ao professor José Antônio da Conceição (diretor-geral) e à professora Cristiane Fernandes (diretora acadêmica) e toda equipe pela iniciativa e trabalho para habilitar o curso de medicina. Sabemos que essas construções são muito complexas, mas a com competência e qualidade no ensino, a Fraccei está apta a receber a autorização do curso de medicina”, completa Romanelli.

No Paraná, além do Paraná, foram pré-selecionadas as cidades polo de Jacarezinho, Paranavaí, Apucarana, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Ivaiporã.

Centro universitário – Segundo o edital lançado pelo MEC na quarta-feira, 4, as propostas das instituições de ensino devem constar projeto pedagógico do curso, planos de formação e desenvolvimento da docência em saúde; de infraestrutura da instituição de educação superior; de contrapartida à estrutura de serviços, ações e programas de saúde do SUS da cidade ou da região; de implantação de residência médica e de oferta de bolsas para alunos.

Os professores José Antônio da Conceição e Cristiane Fernandes destacaram que a Fraccei tem 20 anos de fundação, um centro universitário com cinco mil metros quadrados e os cursos presenciais de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia e Psicologia.

O campus está localizado na PR 160, em área urbana de Cornélio Procópio, com infraestrutura que inclui salas de aula, salas administrativas, biblioteca central, laboratórios, área de lazer, estacionamento, sanitários, lanchonete e centro de reprodução de cópias.