Fundepar libera mais recursos para reforma de escola: Carlópolis

Liberação foi de quase R$ 300 mil

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) destacou nesta terça-feira, 7, o apoio do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) na liberação de R$ 293,2 mil, pela Fundação Educacional do Paraná, para a reforma da Escola Estadual Joaquim Maximiliano Marques, no distrito de Nova Brasilia do Itararé, em Carlópolis, cidade do Norte Pioneiro.

“Após vários meses de trabalho, com o apoio do deputado Romanelli, conseguimos junto ao Governo do Estado, através da Fundepar, recursos para a reforma da escola”, disse Kubo.

No mesmo espaço, segundo o prefeito, funciona a escola municipal Joaquim do Prado. “A licitação da obra está marcada para o dia 15 de dezembro. Se não houver contratempos no procedimento licitatório, a obra deverá começar em janeiro”, completa.

Conforme as fotos postadas nas redes sociais, a reforma vai se estender ao telhado e beiral da escola, revestimentos da cozinha, pisos, entre outras intervenções. “É uma reforma mais que emergencial para garantir segurança aos estudantes no retorno às aulas. A obra, no entanto, não deve atrapalhar as atividades na escola porque será feita no período das férias escolares”, disse Romanelli, que representa a cidade na Assembleia Legislativa.

O prefeito de Carlópolis lembra que, num segundo momento, a intenção é ampliar o prédio para atender maior número de estudantes da comunidade. Ao todo, 135 alunos estudam nas duas escolas.